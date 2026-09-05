Universitario vs. Comerciantes: hora, dónde ver y posibles alineaciones del partido por la fecha 8 del Clausura 2026

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario y Comerciantes Unidos se verán las caras este fin de semana en un choque promete ser vibrante de principio a fin. Mientras que la 'U' aspira a continuar con su racha de triunfos seguidos, el cuadro cutervino intentará sumar puntos y buscar la victoria con el objetivo de alejarse de la zona baja del acumulado. A continuación te presentamos la hora, dónde ver y las posibles alineaciones del encuentro.

Universitario vs. Comerciantes Unidos: hora y cómo llegan los equipos

En un estadio Monumental que se prevé estará repleto de hinchas, Universitario recibe a Comerciantes Unidos hoy a las 8:30 p.m. por la octava jornada del Clausura. Los merengues están en la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y van por otro triunfo que les permita seguir en esa privilegiada posición.

El cuadro de Ate viene de tres triunfos al hilo, lo cual lo colocó en el primer puesto del torneo.El entrenador Cúper ya encontró a su equipo titular, pero presentará una novedad esta noche. Apostará por la dupla en el mediocampo conformada por Piero Quispe y Jairo Concha, ambos demostraron que pueden estar juntos y lo hicieron en la volteada 5-2 ante UTC en Cajamarca.

Este sábado, los cremas buscan ganar el cotejo con contundencia. Además, tendrá el ataque demoledor de Álex Valera y Gianluca Lapadula, quienes ya se conocen a la perfección y le están regalando goles a los aficionados.

Por su parte, Comerciantes Unidos llega golpeado tras caer en su feudo ante FC Cajamarca por 3-2 en el clásico regional Michel Rasmussen y Mauricio Arrasco, quien anotó un doblete, marcaron para el conjunto cajamarquino. Jean Carlo Olivares y Rodrigo Vilca descontaron para las 'águilas cutervinas'.

El club que dirige 'Cheche' Hernández no logra recuperarse en este segundo torneo y ocupa el duodécimo puesto, con ocho puntos. Por tal motivo llegará a Ate con la misión de robar algo. Los cutervinos reconocen que la tarea ante la 'U' no será sencilla, pues pueden irse goleados porque los cremas son demoledores en su feudo.

Universitario vs. Comerciantes Unidos: dónde ver el partido

El encuentro entre Universitario y Comerciantes Unidos se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal de L1 MAX. Además, también podrás disfrutar del partido gracias a Radio Exitosa que te llevará la transmisión con la previa desde las 8:00 p.m.

Universitario vs. Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Juan Requena, Piero Quispe, Jairo Concha, Andy Polo, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova, Alexis Cossio, Juan Rodríguez, Flavio Alcedo, Fabio Rojas, Wilter Ayoví, Alexis Arias, Agustín Rodríguez da Luz, Josuee Herrera, Matías Sen y Rodrigo Vilca.

Universitario recibe a Comerciantes Unidos a las 8:30 p.m. por la octava jornada del Torneo Clausura de la liga 1 2026. Mientras que el cuadro crema busca consolidarse en la cima, la escuadra cutervina espera salir de la zona baja de la tabla del acumulado.