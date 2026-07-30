Piero Quispe retornó a Universitario: ¿Cuándo será su debut con la 'U' en el Torneo Clausura 2026?

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de dos años Piero Quispe retornó a Universitario de Deportes y ya se alista para su gran debut con camiseta crema en el Torneo Clausura 2026. Acerca de ello, se conoció la fecha en la que podría ser considerado por Héctor Cúper para saltar al terreno de juego.

La fecha tentativa del debut de Piero Quispe en el Clausura 2026

Los hinchas cremas se encuentran a la espera de que Piero Quispe debute en el Torneo Clausura 2026 por lo que están atentos a cuándo podría ser su debut con la 'crema' en el Torneo Clausura 2026. Al respecto, un periodista ha dado a conocer la fecha tentativa en la que podría ver en acción al jugador de 24 años.

"Trece día antes de haberse presentado en la 'U', ha estado trabajando por su cuenta con un preparador físico por su cuenta. Yo me animo a decir que no va a ir a Cusco, no va a ir. Yo creo que si en caso a va a tener un debut, va a ser minutos ante Sporting Cristal", informó el periodista Gustavo Peralta en el programa de Youtube Linkeados.

Cabe señalar que, el partido entre Universitario y Sporting Cristal está programado para disputarse en la fecha 4 del Torneo Apertura el próximo viernes 7 de agosto.

Piero Quispe se sumó a Universitario de Deportes

La expectativa tras la llegada del exjugador del Sidney FC crece en Ate por su inminente aparición más que todo en los hinchas que se encuentran a la espera de verlo en acción en la segunda etapa del campeonato local para ver cómo es que se adecúa nuevamente al conjunto merengue bajo las órdenes de otro técnico distinto al que lo dirigió como es Jorge Fossati.

Su llegada forma parte de la búsqueda del cuadro estudiantil de tener opciones en el mediocampo que sumen equilibrio y sobre todo el manejo del balón que es de lo que está careciendo. De esta forma, el jugador de 24 años se sumó Adrián Quiroz, Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Juan Manuel Requena, jugadores con los que la 'U' buscará alcanzar el tetracampeonato.

En tal sentido, desde su vuelta a tienda crema, Quispe ya ha tenido su tercer día de entrenamiento consecutivo en las inmediaciones de Campo Mar. Si bien el plantel completo se prepara para su visita a Cusco para enfrentar a Cienciano, el próximo domingo, 2 de agosto, sin embargo, se dio a conocer que el gran ausente será el mediocampista.

La decisión está basada en que el técnico argentino Héctor Cúper junto a su equipo de trabajo están priorizando que el deportista se encuentre en óptmas condiciones priorizando sobre todo su integridad física y yendo paso a paso tras su periodo de inactividad competitiva.

Como vemos, el mediocampista Piero Quispe podría debutar en el Torneo Clausura 2026, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, probablemente ante Sporting Cristal.