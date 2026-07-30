Retiran popular marca de GALLETAS de supermercados por posible riesgo a la salud: Contendrían alérgenos no declarados

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Autoridades sanitarias detectaron un riesgo para la salud en popular marca de galletas de los supermercados tras detectar que no incluían información sobre alérgenos. ¿De qué producto se trata?

Ordenan retirar lote de popular marca de galleta: ¿Cuál es?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro de una popular marca de galletas de los supermercados debido a que el empaque no señalaba correctamente algunos ingredientes que pueden provocar reacciones alérgicas.

De acuerdo a la institución, se ordenó evitar la comercialización de las galletas Eridanous Shortbread Cookies with Chocolate Truffle Coating & Apricot Filling (Eridanous Shortbread con cobertura de trufa de chocolate y relleno de albaricoque) en cajas de 11,6 onzas (330 gramos) con el número UPC 456489125839. El anuncio fue oficializado el 24 de julio del 2026 y publicado por la FDA dos días después.

La medida preventiva adoptada por la cadena de supermercados Lidl US busca evitar riesgos a personas con alergias a trigo, soja, leche o huevo, ingredientes que no estaban adecuadamente precisados en el etiquetado del producto, lo que, de acuerdo a la FDA, podría afectar potencialmente a los consumidores en 10 jurisdicciones de EE. UU.

"Lidl EE. UU. retira del mercado todas las unidades de galletas Eridanous Shortbread con cobertura de trufa de chocolate y relleno de albaricoque, caja de 330 g (UPC 4056489125839) con información nutricional y lista de ingredientes en idiomas extranjeros, debido a la presencia de alérgenos no declarados como trigo, soja, leche y huevo", se precisa en el portal oficial de la FDA.

Galletas retiradas por presencia de alérgenos no declarados

La cadena de supermercados Lidl US señala que el retiro de ese producto se inició tras descubrirse envases en idiomas extranjeros que no incluían información sobre los ingredientes, la información nutricional ni las declaraciones de alérgenos en inglés.

Además, detallaron que los productos en la mira de la autoridad sanitaria de su país, se distribuyeron entre el 15 de julio al 22 de julio a todas las tiendas minoristas en Estados Unidos, ubicadas en Delaware, el Distrito de Columbia, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia.

Hasta el momento no se han reportado casos de enfermedades o reacciones adversas asociadas a este lote. Finalmente, la empresa precisó que el Departamento de Control de Calidad trabaja constantemente para garantizar que todos los productos en sus estantes cumplan con los altos estándares de calidad que esperarían para sus propias familias.

Lidl retira del mercado galletas de mantequilla vendidas en 10 estados de EE. UU.

¿Qué hacer si tienes esas galletas en casa?

La recomendación para los consumidores que tengan estas galletas ya sea por haber viajado a EE. UU. y comprado el producto o se trató de un regalo desde ese país; y sean alérgicos o sensibles al trigo, soya, leche o huevo, es no consumirlo.

El lote debe ser descartado o devuelto a cualquier tienda de la cadena para recibir un reembolso total, sin que sea necesario presentar el recibo de compra. Este tipo de acciones preventivas busca minimizar riesgos y garantizar la seguridad alimentaria.

De esa forma, la FDA informó que la cadena de supermercados Lidl US ordenó el retiro preventivo de un lote de populares galletas Eridanous Shortbread, luego de detectar la presencia de alérgenos que no fueron declarados en la etiqueta.