El árbitro de la final del Mundial 2026 rompe su silencio y apunta contra comportamiento de Messi

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El árbitro esloveno Slavko Vincic, quien fue designado para dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, rompió su silencio para comentar los sucesos que rodearon el encuentro entre ellos sobre el comportamiento que tuvo Lionel Messi.

La palabra de Slavko Vincic tras la final de la Copa del Mundo 2026

Uno de los momentos más comentados de la gran final de la Copa del Mundo 2026 fue la conversación que el ex juez principal sostuvo con la figura y capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi. Al respecto de ello, el esloveno habló en una reciente entrevista con un medio de comunicaciónn de su país.

"Dejaré esa conversación en el terreno de juego. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deporiva", manifestó Vincic con la finalida de disipar cualquier duda que la afición podría tener acerca del diálogo con el astro del fútbol.

El orgullo que sintió al dirigir la final del Mundial 2026

En otro momento, el juez europeo repasó sus sensaciones sobre aquel cotejo y afirmó que haber sido designado para el encuentro más importante de la justa mundialista disputada en Norteamérica fue un motivo de orgullo para él así como para el arbitraje de su país.

"Al principio me sorprendió la desiganción, pero luego sentí un enorme orgullo por representar a Eslovenia en el mayor evento deportivo", expresó en una entrevista con el diario de su país 'Sport'.

Además, resaltó la labor que realizó en conjunto con sus asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačić, con quienes compartió años de preparación y competencia. En tanto, sostuvo que el mayor desafío no fue una jugada puntual, sino la administración emocional de un partido de tal trascendencia.

"En una final del Mundial las reacciones son distintas y hay que comprender el contexto de cada situación. Lo más difícil es gestionar todo lo que ocurre dentro de la cancha", refirió el ex referí.

Respalda el uso del VAR

En tanto, Vincic también respaldó el uso del VAR y remarcó que la tecnología se ha convertido en una herramienta necesaria en el fútbol moderna. De acuerdo a su análisis la velocidad del juego puede impedir que los árbitros obsrven determinadas acciones con precisión desde el campo.

Como vemos, el árbitro eslkoveno que dirigió la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Slavko Vincic, rompió su silencio y reveló el orgullo que sintió al ser designado para arbitrar dicho encuentro teniendo en cuenta que lo fundamental que era. Además, se refirió acerca del comportamiento que tuvo Lionel Messi