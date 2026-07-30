Universitario tomó una importante DECISIÓN sobre la continuidad de Williams Riveros

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes comienza la planificación de la próxima temporada y una de las principales decisiones recae sobre Williams Riveros, pieza fundamental del tricampeonato nacional. La dirgencia ha entrado en conversaciones con la agencia del futbolista paraguayo para que siga en tienda 'crema' con un rol importante.

Proceso de nacionalización

La administración liderada por Franco Velazco y deportivamente con Antonio García Pye, acercó su deseo de mantener en el plantel a Williams Riveros, pero como peruano. Reactivando el proceso de nacionalización con la finalidad de no afectar la cantidad de cupos de extranjeros en el equipo.

Dicho trámite quedó estancado luego de que Riveros desaprobara la evaluación requerida para obtener la nacionalidad en dos ocasiones. Ambas partes se encuentran a la expectativa para la programación de una nueva fecha y, finalmente, completar el proceso.

Williams Riveros reprobó la prueba de nacionalidad. Matías Di Benedetto, si logró superarla.

La importancia de Riveros

El popular 'Jerarquía', desde su contratación a inicios del 2023, fue pilar en la consagración de Universitario con tres títulos nacionales consecutivos, aportando liderazgo, fortaleza defensiva y goles de gran importancia, por lo que está considerado institución de Ate.

A pesar de que el zaguero podría verse relegado e ingresando desde el banquillo, por el cambio de sistema de Héctor Cúper a un tradicional 4-3-3, se piensa retenerlo y poder sumar a otro elemento extranjero para una futura incorporación.

Quieren mantener la base

Una de las claves del éxito prolongado de los 'merengues' es tener un plantel base, que supo responder ante momentos de adversidad y ganar partidos de manera sobresaliente. Y, precisamente, Williams Riveros, está dentro de ese colectivo.

El paraguayo fue traído por Manuel Barreto, cuando ejercía la dirección deportiva del club, para posteriormente ser alineado por los estrategas Carlos Compangucci, Jorge Fossati, Fabián Bustos y Javier Rabanal.

Fabián Bustos compartió en tres ocasiones vestuario con Williams Riveros en distintos clubes

Universitario de Deportes ya tiene en la mira la temporada de 2027 y una de las acciones anticipadas en la planificación es la continuidad de Williams Riveros. El defensor central 'guaraní' será tomado en cuenta, pero se desea retomar el proceso de nacionalización para conservarlo en el equipo y poder utilizar su cupo de extranjero en otro futbolista en el siguiente campeonato.