Universitario de Deportes anuncia oficialmente el fichaje del mundialista panameño Jorge Gutiérrez

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel y anunció la incorporación del lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez. El defensor, de 27 años, llega al cuadro crema tras haber hecho presencia en la selección de Panamá al disputar la Copa del Mundo 2026.

La trayectoria mundialista de Gutiérrez antes de ser fichado por Universitario

El entrenador Thomas Christiansen consideró a Jorge Gutiérrez durante el proceso que llevó a Panamá a poder conseguir la tan aclamada clasificación a la Copa del Mundo 2026, siendo esta la segunda participación del país del canal en la competencia.

En ese sentido, el nuevo miembro del equipo crema participó en cinco partidos de las Eliminatorias de Concacaf que permitieron a Panamá conseguir su boleto para el Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026.

𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗶𝘇𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗱𝗮 ⚡🔥#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/lMNdEEyYVZ — Universitario (@Universitario) August 12, 2026

Además, el lateral izquierdo formó parte de la selección panameña durante la Copa Oro 2025 y la Liga de Naciones de Concacaf, consolidándose como una alternativa habitual dentro del combinado nacional.

Universitario destaca al refuerzo internacional

El equipo crema destacó por medio de su red social X (antes Twitter) la incorporación de Gutiérrez, ocasionado gran expectativa entre la hinchada por el refuerzo mundialista.

"El mundialista panameño Jorge Abddiel Gutiérrez se une a las filas del único grande del Perú", señala el post de X.

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El mundialista panameño Jorge Abdiel Gutiérrez se une a las filas del único grande del Perú.



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Universitario de Deportes añade a un futbolista que puede ofrecerle al dirigente Héctor Cúper una alternativa adicional en una zona que necesitaba refuerzos.

Asimismo, se considera que su posible participación será en una ciudad de altura ante FC Cajamarca, debido a que Gutiérrez llega con ritmo y físicamente apto para ponerse a disposición del equipo.

Por lo tanto, aunque podría ser considerado para la convocatoria, tampoco se descarta que su estreno oficial se produzca en partidos posteriores como el duelo ante Los Chankas donde Universitario participará como local en el Estadio Monumental. Sin embargo, el debut del panameño dependerá totalmente de la decisión del DT y de su adaptación a las condiciones del fútbol peruano.

Todas estas características demuestran que el panameño cuenta con una continuidad competitiva que sin duda será vital para que el plantel crema destaque en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El próximo partido de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 está programado para el domingo 16 de agosto a las 3:30 p.m, teniendo como lugar el Estadio Héroes de San Ramón.