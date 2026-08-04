Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17: Rivales, horarios y canal para ver los partidos

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las 'matadorcitas' comienzan un nuevo sueño. Del 6 al 16 de agosto se instalarán en Chile en el Mundial Sub 17, campeonato que recibirá a 24 conjuntos de los cinco continentes para conocer al nuevo monarca de la categoría.

El equipo dirigido por el estratega brasileño Marcello Bencardino, integrará el grupo B. A continuación podrás visualizar el cronograma de los compromisos.

El grupo y fixture de la ´Bicolor´

Cabe mencionar que Perú se medirá en el segundo grupo del torneo al lado de México, China, Venezuela, Flipinas y Túnez. Todos los encuentros se disputarán en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe.

Perú vs Túnez : Jueves 6 de agosto (4:00 p.m.)

: Jueves 6 de agosto (4:00 p.m.) Perú vs Venezuela : Viernes 7 de agosto (1:00 p.m.)

: Viernes 7 de agosto (1:00 p.m.) Perú vs México : Sábado 8 de agosto (1:00 p.m.)

: Sábado 8 de agosto (1:00 p.m.) Perú vs Filipinas : Lunes 10 de agosto (4:00 p.m.)

: Lunes 10 de agosto (4:00 p.m.) Perú vs China : Martes 11 de agosto (7:00 p.m.)

Perú Sub 17 se alista para el Mundial de Vóley de la categoría

Partidos de preparación

Recordemos que como preparación para el campeonato de selecciones en tierras 'mapochas', Perú disputó la Copa Federación en el coliseo Eduardo Dibós, con un saldo de una victoria y dos derrotas. Venció a República Dominicana, pero perdió ante Corea del Sur y España.

La plantilla de Bencardino

La lista de convocadas de Marcello Bencardino son un total de 14 deportistas: Mireya Madolnado, Fernanda Pinto, Tamara Galdós, Valentima Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarria, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Avril Morán, Kiara Lazo, Marcela Manrique, Zoe Koechlin, Nahir Cueva y Vannia Andrianzen.

La selección peruana de voleyball sub 17 apunta al debut del primer torneo de su categoría donde se enfrentará a México, Venezuela, Túnez, Filipinas y China. El combinado nacional dirigido por Marcello Bencardino buscará clasificar a la siiguiente ronda y soñar con una nueva camada gloriosa del deporte.