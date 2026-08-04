Campaña veterinaria GRATUITA este sábado 8 de agosto: conoce donde será y qué servicios habrán

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de una gestión municipal, se ha implementado una campaña veterinaria gratuita este sábado 8 de agosto se realizarán una serie de servicios dirigidos a las mascotas como perros o gatos para los vecinos del distrito.

Campaña veterinaria gratuita este sábado 8 de agosto

La Municipalidad de San Isidro publicó a través de su cuenta oficial en las redes sociales un comunicado en el que convoca a los vecinos de la comuna a llevar a sus mascotas a una campaña veterinaria gratuita este sábado 8 de agosto desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Asimismo, se llevará a cabo en el Parque del Trabajador Municipal.

Además, para ser parte de la iniciativa se debe realizar una inscripción en el mismo lugar una hora antes del evento, es decir, desde las 7 de la mañana del sábado y los perros de mayor tamaño que puedar representar un riesgo para las personas encargadas deben llevar un bozal y correa para mayor seguridad.

La jornada incluirá los siguientes servicios:

Vacunación antirrábica: permitirá proteger a los perros contra la rabia, una enfermedad infecciosa que también puede transmitirse a las personas. Los propietarios deberán presentar la cartilla de vacunación vigente de su mascota.

permitirá proteger a los perros contra la rabia, una que también puede transmitirse a las personas. Los propietarios deberán presentar la cartilla de vacunación vigente de su mascota. Desparasitación interna: consiste en la aplicación de un tratamiento destinado a combatir parásitos que pueden alojarse en el organismo del animal y afectar su salud.

consiste en la aplicación de un tratamiento destinado a combatir parásitos que pueden alojarse en el organismo del animal y afectar su salud. Desparasitación externa: se realizará mediante un producto antipulgas en spray para ayudar a controlar estos parásitos y reducir las molestias que ocasionan en la piel del can.

se realizará mediante un producto antipulgas en spray para ayudar a controlar estos parásitos y reducir las molestias que ocasionan en la piel del can. Corte de uñas: este procedimiento busca mantener las uñas en una longitud adecuada para favorecer el desplazamiento y evitar incomodidades o lesiones.

este procedimiento busca mantener las uñas en una longitud adecuada para favorecer el desplazamiento y evitar incomodidades o lesiones. Limpieza de oídos: permitirá retirar suciedad y residuos acumulados en esta zona, con la finalidad de mantener una correcta higiene y prevenir posibles complicaciones.

Estos servicios son de gran relevancia porque ayudan a que las mascotas como perros o gatos tengan mejores cuidados que repercurten en su salud, evitando que adquieran enfermedades de riesgo a mediano o largo plazo que puedan perjudicar su calidad de vida.

Finalmente, esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Isidro ayuda a que los vecinos de la zona estén enterados de la campaña veterinaria gratuita que se desarrollará este sábado 8 de agosto y tendrán gran cantidad de servicios para las mascotas como perros o gatos.