Naldy Saldaña denuncia presuntos tocamientos indebidos de excompañero tras dejar La Bella Luz

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La excantante de La Bella Luz, Naldy Saldaña, denunció al director musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos. La artista presentó la acusación ante las autoridades, aportó registros en video y el caso permanece bajo investigación de la Fiscalía mientras continúan las diligencias correspondientes.

Denuncia fue presentada con videos como evidencia

La denuncia mostrada de Naldy Saldaña en Magaly Tv La Firme señala que los hechos ocurrieron en un local de ensayos ubicado en San Juan de Lurigancho, donde el director musical César Sánchez Chavesta habría realizado presuntos tocamientos indebidos e intentado besarla sin su consentimiento durante una reunión relacionada con la agrupación.

"Me empieza a tocar e intenta besarme", aclaró.

La cantante indicó que presentó videos captados por cámaras de seguridad como parte de los elementos entregados durante la investigación. Este material fue incorporado a la denuncia formal y forma parte de las diligencias que desarrolla la Fiscalía para esclarecer los hechos denunciados.

"Tenía que superarlo", denunció.

La artista afirmó que antes de presentar la denuncia informó sobre lo ocurrido a los propietarios de La Bella Luz. De acuerdo con su versión, la respuesta recibida fue que debía continuar con sus actividades, situación que posteriormente influyó en su decisión de dejar la agrupación.

La intérprete mostró su denuncia

La denuncia salió a la luz tras su renuncia

La acusación se hizo pública pocos días después de que Naldy Saldaña anunciara oficialmente su salida de La Bella Luz, agrupación donde trabajó durante aproximadamente tres años. En ese momento explicó que su renuncia respondía a motivos personales y profesionales, descartando razones económicas para abandonar la orquesta.

La revelación del caso permitió conocer que la salida de la cantante ocurrió después de comunicar internamente lo sucedido. La investigación continúa y, hasta el momento, las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar el desarrollo del proceso conforme a la denuncia presentada.

El caso permanece en etapa de investigación y no existe una decisión definitiva sobre la denuncia. Asimismo, la Fiscalía mantiene las actuaciones relacionadas con la acusación presentada por la artista, mientras los elementos entregados continúan siendo evaluados dentro del procedimiento establecido por las autoridades competentes.

La denuncia por presuntos tocamientos indebidos presentada por Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz continúa en investigación. El Ministerio Público mantiene las diligencias sobre el caso, mientras la acusación por presuntos tocamientos indebidos sigue el procedimiento correspondiente tras la denuncia formal de la cantante