Cañón de AC/DC colapsa a centímetros de Brian Johnson y provoca momentos de tensión en concierto

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un incidente durante la presentación de AC/DC en Las Vegas encendió las alarmas entre miles de asistentes, luego de que uno de los cañones utilizados en el espectáculo cayera muy cerca del vocalista Brian Johnson. A pesar del susto, el show continuó sin heridos.

El icónico cañón que casi provoca una tragedia

Uno de los emblemáticos cañones que la banda utiliza durante la interpretación de "For Those About to Rock (We Salute You)" colapsó inesperadamente y cayó a escasos centímetros del vocalista Brian Johnson, generando momentos de tensión entre los asistentes.

El incidente ocurrió el pasado 1 de agosto en el Allegiant Stadium , durante una nueva fecha del Power Up Tour 2026. Imágenes captadas por el público muestran cómo la estructura metálica se desploma cuando Johnson se encontraba muy cerca del lugar. Afortunadamente, el cantante logró esquivarla por cuestión de centímetros y no sufrió lesiones.

Pese al inesperado accidente, el histórico vocalista reaccionó con serenidad y continuó con la presentación, mientras integrantes del equipo técnico ingresaban rápidamente al escenario para asegurar la estructura y evitar nuevos riesgos.

El video del momento comenzó a viralizarse en redes sociales pocas horas después del concierto y acumuló miles de reproducciones. Muchos usuarios calificaron lo ocurrido como un "milagro", mientras otros destacaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave debido al peso del elemento escenográfico.

AC/DC show almost went wrong in Vegas last night. pic.twitter.com/DX2jdL2e2D — Rock Photography (@Photomusicrock) August 2, 2026

Video se vuelve viral y desata reacciones

Los cañones forman parte de uno de los momentos más característicos de los conciertos de AC/DC desde hace varias décadas. Tradicionalmente aparecen durante la interpretación de "For Those About to Rock (We Salute You)", tema con el que la banda suele cerrar sus presentaciones.

En esta ocasión, uno de esos dispositivos perdió estabilidad y terminó desplomándose cuando Brian Johnson caminaba por el escenario. La cercanía entre el cantante y la estructura generó preocupación inmediata tanto entre el personal de producción como entre los miles de fanáticos presentes en el estadio.

Las imágenes difundidas en redes sociales rápidamente dieron la vuelta al mundo. Decenas de asistentes comentaron que el objeto pasó extremadamente cerca del vocalista y coincidieron en que la rápida reacción de Johnson evitó un desenlace mucho más serio.

Algunos fanáticos también elogiaron el profesionalismo del cantante, quien, lejos de abandonar el escenario, continuó interpretando el tema final mientras el personal resolvía el incidente.

El episodio se produjo durante la gira Power Up Tour 2026, con la que AC/DC continúa recorriendo Norteamérica ante miles de seguidores, demostrando que, pese al paso del tiempo, la legendaria agrupación australiana mantiene intacta su convocatoria.