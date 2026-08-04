La selección peruana se enfrentará a Estados Unidos en amistoso por fecha FIFA: Conoce AQUÍ el día y hora del partido

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ya es oficial. Como parte de su preparación para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, la selección peruana enfrentará a Estados Unidos en amistoso por fecha FIFA. Este partido signfiicará un nuevo reto para el estratega brasileño Mano Menezes quien tiene la tarea de consolidar un equipo competitivo.

Perú disputará amistoso ante Estados Unidos

Este martes, 4 de agosto, la escuadra norteamericana hizo oficial el encuentro ante la Blanquirroja en un encuentro de carácter amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de setiembre del 2026. La confirmación del encuentro se realizó de sus redes sociales.

El cotejo entre ambas selecciones se encuentra programado para llevarse a cabo el sábado 26 de setiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, desde las 4:30 p.m. Este será el primer duelo del conjunto que dirige el argentino Mauricio Pochettino después de su participación en la Copa del Mundo desarrollada en Norteamérica.

En tanto, los hinchas podrá disfrutar del cotejo a través de las señales de TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock; mientras que en nuestro país será transmitido por América TV y Movistar Deportes.

Cabe señalar que, la última vez que el cuadro incaico y su rival estadounidense se vieron las caras fue en octubre de 2018. En aquella oportunida el partido terminó en empate 1-1 en el estadio Rentschler Field.

🚨 OFICIAL | Perú 🇵🇪 vs Estados Unidos 🇺🇸 el Sábado 26 de Septiembre en el https://t.co/p18MRbn1Tg stadium 🏟️ del Orlando City en Orlando, Florida. ✍🏻 pic.twitter.com/P0Eq77FDIT — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 4, 2026

Los otros partidos que sostendrá la selección peruana

Minutos más tarde, la Bicolor también hizo oficial esta contienda ante los norteamericanos y también otros dos amistosos más. Uno ante la selección de Canadá pactado para llevarse a cabo el próximo sábado 3 de octubre en Montreal y ante la escuadra de Colombia el próximo martes 6 de octubre en Miami, Florida.

Como parte de la preparación para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, se hizo oficial que la selección peruana se medirá ante su similar de Estados Unidos en un partido amistos internacional correspondiente a la fecha FIFA de setiembre del presente año. Con este encuentro se suma al amistoso ante México, Canadá y Colombia.