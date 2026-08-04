Universitario toma radical medida sobre el futuro de Jairo Concha: Esto es lo que ha decidido el club

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras los últimos trascendidos que giran en torno al futuro del volante nacional Jairo Concha en Universitario de Deportes, el cuadro crema ha tomado una radical medida ante esta situación.

Los rumores sobre una posible salida de Jairo Concha de la 'U'

La incertidumbre sobre lo que le depara al jugador de la selección peruana en tienda merengue surgió en recientemente cuyo contrato con el club se encuentra próximo a vencer a finales de la temporada 2026. Por tal razón, se conoció cuál es la situación que actulmente atraviesa el jugador.

Y es que, sobre el futbolista de 28 años que ha sido una figura clave para que la institución de Ate obtenga los títulos nacionales de 2024 y 2025 se ha generado diversas especulaciones sobre la posibilidad de que emigre a un cuadro del extranjero, pero ¿qué sabe sobre ello?

Sobre ello, el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, manifestó que al conjunto que actualmente dirige el técnico argentino Héctor Cúper no ha llegado ninguna oferta del exterior por Concha, quien cuenta con contrato hasta diciembre del presente año.

"No ha llegado ninguna oferta a la U por Jairo Concha, se ha rumoreado que tenía una posibilidad de salir. La 'U' está negociando su renovación. Están cerca, pero no concretada", manifestó el hombre de prensa deportiva. Sin embargo, fue claro al precisar que quienes manejan al jugador están analizando opciones fuera del país.

🎙️ @Gustavo_p4 : "No ha llegado ninguna oferta a la U por Jairo Concha. Está cerca, pero no concretada su renovación. La agencia de Concha le está buscando algo afuera".#HablemosDeMAX #universitario



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La 'U' y la radical medida sobre el futuro de Jairo Concha

En medio de este escenario de especulaciones, Universitario de Deportes que se encuentra próximo a enfrentar a Sporting Cristal tras la dura derrota por 2-0 ante Cienciano en el Cusco, ha tomado una radical medida sobre el futuro de Jairo Concha.

Bajo esa premisa, Peralta explicó que la medida se basa en que la escuadra merengue pausará el tema de las renovaciones debido a que están enfocados en la contienda ante el equipo rimense que actualmente dirige el peruano Roberto Mosquera.

"Hoy en la 'U' de lo que menos se va a hablar es de renovaciones, porque están enfocados en el partido de este viernes ante Sporting Cristal", manifestó el periodista.

En medio de los rumores e incertidumbre acerca del futuro de Jairo Concha en Universitario de Deportes, el club crema ha decidido poner en pausa el tema de las renovaciones y concentrarse en el próximo partido en el que enfrentarán a Sporting Cristal.