Policía habría hecho correr a dos choferes intervenidos para "salvarse" de la papeleta: "¿El que llega último pierde"?

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un policía y dos choferes, aparentemente intervenidos por una presunta infracción de tránsito, se volvieron virales en redes sociales. De acuerdo a la escena difundida en TikTok, el agente habría pedido a los conductores correr y quien llegara primero se salvaría de la papeleta.

Policía protagoniza peculiar intervención a choferes

Una escena en TikTok generó el debate. De acuerdo al material audiovisual, de tan solo 44 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un policía de tránsito se detiene para poner orden; sin embargo, algo capta rápidamente la atención de los transeúntes.

Dos conductores compiten en una especie de carrera, con una peculiar regla, según la cuenta @jounatanael, quien compartió el video en la famosa plataforma china: quien llegara primero se libraba de una papeleta, mientras que el último en llegar hasta su motocicleta debía asumir la multa.

El hecho quedó registrado y desató diversas reacciones entre usuarios, quienes cuestionan este tipo de procedimientos y piden que las intervenciones se realicen conforme a las normas establecidas. Sin embargo, otras personas no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que la "carrera" sería bueno para la salud de los choferes.

Video genera reacción en redes sociales

En el video se aprecia como los dos conductores que habrían sido intervenidos por el policía en Perú, no dudan en dar su mayor esfuerzo para ser el primero en llegar a la "meta". Incluso, uno de ellos, de polo negro, trata de sujetar a su contrincante para evitar que lo pasen.

La escena generó cientos de reacciones de los usuarios de TikTok, quienes no solo debatieron por el aparente accionar del agente, sino que aprovecharon en comentar algunas anécdotas similares a esa experiencia.

"Un policía me paró y me dijo cuéntame un chiste hazme reír has algo compare que de alivio no te voy a dejar ir, quisiera encontrar e invitarle una chela", "el que llega primero se salva de la multa", "primero pensé que estaban robando en la cara del policía, después dije nooo.. está correteándolo para pegarle y al ver qué regresaban trayendo al otro pensé que estaba capturando al choro para llevar al policía y al final me di cuenta que era una carrera para que no le pongan papeleta", expresaron.

El video viral protagonizado por el policía y los dos choferes intervenidos por una aparente infracción de tránsito se ha convertido en uno de los videos virales que más comentarios ha generado en las redes sociales.