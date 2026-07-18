Francia vs Inglaterra EN VIVO: horarios y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY| El Mundial 2026 entra en su recta final y este sábado 18 de julio se disputará el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, dos selecciones que llegaron como favoritas al torneo, pero que quedaron a las puertas de la gran final tras caer en las semifinales.

El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami y servirá para definir qué equipo se quedará con la medalla de bronce de la cita mundialista.

Los franceses llegan golpeados luego de perder ante España, mientras que Inglaterra sufrió una dura eliminación frente a Argentina. Pese a que ninguno pudo alcanzar el objetivo principal de disputar el título, ambos buscarán cerrar su participación con una victoria y despedirse del campeonato con una alegría para sus aficionados.

The penultimate match.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra en Perú?

El duelo por el tercer puesto comenzará a las 4:00 p. m. en Perú y reunirá a dos de las selecciones más fuertes de Europa, que quedaron fuera de la final tras perder en semifinales ante España y Argentina, respectivamente.

Canales para ver Francia vs Inglaterra EN VIVO

En Perú y gran parte de Sudamérica, la transmisión estará disponible a través de:

DirecTV Sports (DSports)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Las plataformas de streaming oficiales también ofrecerán la señal en directo para dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Inglaterra y Francia buscan despedirse con una victoria

La selección francesa llega golpeada tras caer ante España en semifinales, pero todavía tiene la oportunidad de cerrar el torneo en el podio.

Kylian Mbappé será una de las principales figuras del encuentro y además pelea por terminar como máximo goleador del campeonato.

El equipo dirigido por Francia había ganado todos sus partidos antes de la semifinal y ahora intentará recuperar la confianza en su último compromiso mundialista.

Por su parte, Inglaterra dejó escapar la clasificación a la final luego de la remontada de Argentina en semifinales. El cuadro inglés buscará quedarse con la medalla de bronce y dar una mejor imagen tras las críticas recibidas en los últimos días.

Jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane liderarán el ataque inglés en un partido que, aunque no define el título, mantiene un fuerte componente competitivo y de prestigio internacional.

Con la final entre Argentina y España programada para este domingo, Francia e Inglaterra tendrán la oportunidad de despedirse del Mundial 2026 dejando una última gran actuación. El ganador se quedará con el tercer lugar del torneo y cerrará su participación con una victoria que le permitirá subir al podio de la máxima competencia del fútbol mundial.