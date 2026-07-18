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Muerte inesperada

Hijo de reconocida actriz muere a causa de neumonía luego de hacer ejercicios

La pérdida a los 30 años de un hijo de una reconocida actriz a causa de neumonía tras ejercitarse ha despertado mensajes de apoyo y tristeza en redes.

Hijo de actriz Aylín Mujica pierde la vida
Hijo de actriz Aylín Mujica pierde la vida (Difusión)

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 18/07/2026

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Tremendo luto se vive en el espectáculo por el triste adiós de Mauro Menéndez, el hijo de la popular actriz cubana Aylín Mujica. El terrible suceso lo dio a conocer su padre, Osamu Méndez, aclarando que el joven sufrió un aparente infarto a raíz de una neumonía, una situación que le sobrevino luego de hacer ejercicios.

Hijo de actriz cubana pierde la vida

Osamu Méndez fue el primero en pronunciarse públicamente sobre la pérdida de su hijo: "Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias", escribió.

De acuerdo con información difundida por la periodista Mandy Fridmann en su programa ¡Tal cual! Sin filtro, Mauro había viajado a Barbados para asistir a un partido de béisbol, a pesar de que su madre le había pedido que cuidara su salud debido a la neumonía que enfrentaba.

La combinación de esta grave enfermedad respiratoria, que ya afectaba considerablemente su salud, junto con un repentino infarto, habría sido la causa determinante que provocó su fallecimiento.

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¿Quién era Mauro Menéndez?

Aunque creció en un entorno vinculado al espectáculo, Mauro Menéndez mantuvo un perfil discreto y decidió desarrollar su carrera en la música.

Su amor por el piano, la guitarra y la batería empezó desde bien joven, abriéndole el camino para volverse productor musical. Presentándose bajo el sello de Maahez, se armó un buen nombre destacando en la escena del house, afro house, tech house y moombahton.

Además, Mauro fundó su propio sello discográfico para apoyar a artistas emergentes de la escena electrónica, consolidándose como un joven referente dentro de su nicho musical.

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Piden respeto por la familia de Aylín Mujica

Tras la noticia, diversas figuras del espectáculo expresaron sus condolencias a Aylín Mujica. La cadena Telemundo, donde trabaja actualmente la actriz, pidió respeto por la privacidad de la familia durante este difícil momento.

Por su parte, cientos de seguidores inundaron las redes sociales de mensajes de cariño, apoyo y fortaleza tanto para Mauro como para su madre.

Actualmente, la familia se encuentra en Barbados realizando los trámites para trasladar el cuerpo a Miami, ciudad donde viven los suyos.

Así, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, falleció a causa de neumonía luego de hacer ejercicios, dejando consternados a familiares, colegas y seguidores. La familia realiza los trámites para trasladar su cuerpo mientras el mundo del espectáculo y las redes expresan sus condolencias.

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