Messi habla sobre su histórica foto con Lamine Yamal de bebé previo a la final entre Argentina y España

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi participó en un foro de la FIFA y se refirió a su histórica foto con Lamine Yamal, tomada cuando el joven extremo español era apenas un bebé.

Messi elogia a Lamine Yamal

Durante el encuentro con los medios, Messi elogió a Yamal: "Lamine es un grandísimo jugador al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda la carrera por delante y una gran oportunidad de conseguir algo histórico".

El capitán argentino reconoció que enfrentarse a Lamine Yamal no será fácil: "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión. Aunque es difícil, tanto él como España tienen grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros también contamos con nuestras armas".

Historia detrás de la icónica foto

La imagen que une a Messi y Yamal se remonta a 2007 en los vestuarios del Camp Nou, durante una sesión solidaria organizada por el FC Barcelona y UNICEF.

Messi, entonces de 20 años, aparece bañando a Lamine Yamal, un bebé de seis meses. La foto se realizó como parte del calendario solidario del club, y el azar hizo que el joven talento fuera asignado a Messi.

El fotógrafo Joan Monfort definió aquel momento como inolvidable: "No hay dinero que pague una foto como esa. Son las más famosas que he tomado en mi vida, con diferencia".

La familia de Lamine Yamal accedió a participar mediante un sorteo organizado por UNICEF, y la imagen quedó guardada durante años hasta que se viralizó antes de la Eurocopa 2024.

Coincidencia que une a dos generaciones

El propio Yamal contó que conoció la existencia de la foto gracias a su padre y explicó que nunca se había hecho pública para evitar comparaciones con Messi: "Nunca lo hemos sacado a la luz porque no queríamos las comparaciones de Leo y yo".

A pesar de ello, el joven futbolista aceptó el paralelismo: "No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él".

Ahora, con la final del Mundial 2026 a la vista, ambos jugadores están conectados por esa coincidencia única: Messi y Yamal, unidos por una foto de hace casi dos décadas, se enfrentarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, por el título más codiciado del fútbol mundial.

Así, Lionel Messi habló sobre su histórica foto con Lamine Yamal de bebé y destacó que es un grandísimo jugador, previo a la final entre Argentina y España.