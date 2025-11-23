Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Fecha y programación para el duelo por los play off de la Copa Libertadores

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura llegó a su fin este domingo 23 de noviembre con encuentros que sacaron chispas. Tras el final de los 90 minutos en todas las canchas, se definió los play off para conocer las posiciones definitivas de los clasificados a la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los play off de la Liga 1

Con la victoria en la altura de Huancayo, Cusco FC se aseguró el segundo lugar de la tabla acumulada por lo que deberá esperar al ganador de la llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Por su posición en la tabla, los celestes serán locales en la ida. De acuerdo a lo digo por el propio gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, este primer partido se jugará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional a las 8:00 p.m.

Solo cuatros días después, es decir el sábado 6, Alianza Lima será local en Matute ante Sporting Cristal también a las 8:00 p.m. El perdedor de esta llave se quedará como Perú 4 para la próxima Copa Libertadores, mientras que el vencedor se medirá ante Cusco FC para definir al equipo que accederá directamente a la fase de grupos y el que será Perú 3.

Como se recuerda, la organización de la Liga 1 cambió el formato del campeonato de este año para conocer a los clasificados a la máxima competición de clubes de Sudamérica. A su vez, ambos encuentros podrán verse por la señal de L1 Max.

🏆🔜 Los Playoffs de la #Liga1TeApuesto están por arrancar y Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal están listos. 😍#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/rqeWNER8C8 — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) November 24, 2025

El historial entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2025

Hasta la fecha, Alianza Lima y Sporting Cristal se han enfrentado en dos oportunidades con una ligera ventaja para los blanquiazules. En primer lugar, los celestes recibían a los dirigidos por Néstor Gorosito en el Estadio Nacional en un duelo válido por el Torneo Apertura.

Por esos días, los íntimos se encontraban enfocados en las fases preliminares de la Copa Libertadores por lo que enviaron un equipo lleno de suplentes. Pese a ello y gracias a los errores de la defensa bajopontina, la victoria fue para la visita gracias a los tantos de Paolo Guerrero y Alan Cantero.

En el Clausura, ambos elencos se volvieron a ver las caras, pero esta vez el duelo no tuvo las chances de gol esperadas dejando un 0-0 para el olvido en el Estadio Alejandro Villanueva.

De esta manera, Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en la llave preliminar por los play off de la Copa Libertadores el 2 y 6 de diciembre.