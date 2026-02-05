INDECI reporta 37 fallecidos a causa de lluvias intensas en el Perú: "Un balance muy lamentable"

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Gral. Luis Arroyo Sánchez, brindó un balance sobre las lamentables pérdidas humanas a consecuencia de las lluvias intensas que se vienen registrando en diferentes partes del país.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", confirmó que a la fecha se tienen oficialmente reportados 37 decesos, de las cuales 14 han sido por descargas eléctricas, mientras que los demás se debe por movimientos en masa (huaicos, deslizamientos).

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Gral. Luis Arroyo, indicó que 37 personas han fallecido a causa del registro de lluvias intensas en nuestro país. Precisó que 14 de ellas perdieron la vida por descargas... pic.twitter.com/ygEjIlX8qy — Exitosa Noticias (@exitosape) February 5, 2026

Lluvias aumentarán intensidad en marzo

De acuerdo con lo informado a Exitosa este jueves 5 de febrero, los fatídicos resultados son en el marco de las lluvias estacionales que se vienen originando desde diciembre del 2025 y los dos primeros meses del 2026.

Asimismo, reveló que en Cajamarca, al sur de Amazonas y parte de la selva, son las zonas del país donde más se han reportado emergencias. Del mismo modo, sostuvo que la costa peruana todavía no ha soportado el período más critico de lluvias, a excepción la región Piura, donde en las últimas 24 horas se reportaron fuertes precipitaciones.

En el marco del Comunicado Oficial N.º 002-2026 de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) que ratifica a "Vigilancia" el estado de alerta del "El Niño Costero", indicó que las lluvias se registrarán con un poco de mayor intensidad en marzo próximo.

📣 #ENFEN mantiene el estado del sistema de alerta en "vigilancia de El Niño Costero". Las condiciones cálidas débiles son más probables a partir de marzo y persistirían hasta octubre, lo cual configura el posible desarrollo de un evento El Niño Costero de magnitud débil. pic.twitter.com/nDkTsDsQFn — ENFEN (@enfenperu) January 31, 2026

"Las lluvias estacionales normalmente empiezan en diciembre, enero, febrero, pero en marzo siempre se da un poco más. Acordémonos los eventos de Chosica, casi todos por estadística son en marzo y termina maso menos en abril, los pronósticos son así, poco a poco van a incrementar (...) esto se va a prolongar esporádicamente hasta octubre por esa condición de cálidas débiles que se presentan en el mar", indicó.

Declaran estado de emergencia a 179 distritos ante peligros por lluvias

El Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 179 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante las precipitaciones pluviales previstas para el primer trimestre del 2026.

De acuerdo con lo reportado en el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM, publicado este miércoles 4 de febrero, las regiones en alerta son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Durante el período de estado de emergencia, los Gobiernos regionales y locales comprendidos en el presente decreto supremo, realizarán las labores correspondientes con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y MIDIS, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

En el marco del período de lluvias, el Ejecutivo adopta acciones para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, a fin de evitar más pérdidas humanas y materiales.