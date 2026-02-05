Profesora fue premiada con un millón de dólares por su labor educativa y social: "Premio a la enseñanza"

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una profesora conocida por su labor social y educativa en vecindarios de bajos recursos ganó el jueves el Premio Global a la Enseñanza, dotado con un millón de dólares. ¿De quién se trata?

Reconocimiento a su labor educativa

Una maestra que ha demostrado, a lo largo de su carrera, un enfoque innovador y humano en su práctica pedagógica fue reconocida internacionalmente. Pues bien, su capacidad para conectar con los estudiantes ha sido clave para transformar la vida de muchos jóvenes.

La docente y activista india Rouble Nagi fue reconocida con el Premio Global a la Enseñanza, uno de los galardones más prestigiosos del sector educativo durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Pues bien, se reveló que, a través de su Fundación de Arte, Ruble Nagi, abrió más de 800 centros educativos en toda la India.

¿Con qué objetivo? Según se reveló, que los niños que nunca han asistido a la escuela comiencen a tener una enseñanza estructurada, por lo cual, su labor no solo quedó con la apertura de esos centros, sino también con métodos basados en el arte: pinta murales que enseñan a leer y escribir, ciencia, matemáticas e historia, entre otros temas a los pequeños que viven en comunidades de pobreza extrema.

Tras recibir el premio, Ruble señaló que era todo un honor para ella y la India. Seguidamente, contó delante del Jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Heredero de Dubai, Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa, junto con Sunny Varkey, fundador de GEMS Education y de la Fundación Varkey, que su trabajo comenzó hace 24 años con 30 niños en un pequeño taller, y ha llegado a más de un millón.

"Creo que cada paso me ha motivado e inspirado para llevar a cada niño en India a la escuela", añadió. "Cuando era niña, era mi sueño ver a todos los niños en la escuela, ya medida que creces, conseguirlo para tantos como podamos creo que es una experiencia que te hace sentir muy humilde", expresó la profesora.

Finalmente, detalló que piensa invertir el millón de dólares recibido en la construcción de un instituto destinado a ofrecer formación profesional gratuita, ampliando así el impacto social de su trabajo.

Docente tacneña fue finalista del Global Teacher Prize

En el marco de esa noticia no se puede olvidar que una profesora peruana fue finalista del 'Global Teacher Prize 2026': se trata de la docente tacneña Mónica Milagros Lanchipa Bergamini, de Educación Básica Regular del nivel primaria.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, expresó sus felicitaciones y destacó que la profesora Mónica Lanchipa es un ejemplo para la comunidad educativa, por el trabajo desarrollado a lo largo de su trayectoria docente y por los méritos alcanzados, los cuales han sido reconocidos con importantes galardones que merecen el aplauso y el reconocimiento del país.

