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Brilla el peruano

¡GOLAZO! Felipe Chávez volvió a marcar con Bayern Múnich en triunfo 4-2 ante Heidenheim

El mediocampista peruano volvió a hacerse presente en el marcador y por medio de un tiro libre, marcó el primer tanto en el triunfo del Bayern Munich en un amistoso frente al Heidenheim.

Felipe Cháves volvió a anotar en el triunfo del Bayer Munich sobre Heidenheim
Felipe Cháves volvió a anotar en el triunfo del Bayer Munich sobre Heidenheim (Composición: Exitosa)

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/08/2026

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Felipe Chávez volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich durante la pretemporada, luego de marcar un golazo de tiro libre en el amistoso frente al Heidenheim.

El mediocampista germano-peruano anotó el tanto del empate parcial y continúa dejando buenas sensaciones en los partidos de preparación antes del inicio de la temporada 2026-27.

Desarrollo del partido y la participación de Chávez

El encuentro comenzó con ventaja para el Heidenheim, que sorprendió al conjunto bávaro apenas a los cinco minutos. Yannik Wagner fue el encargado de adelantar al cuadro rival, aprovechando el inicio del compromiso para poner el 1-0. Sin embargo, el Bayern encontró rápidamente la respuesta gracias a la intervención de Chávez.

A los 25 minutos, el futbolista peruano se encargó de ejecutar un tiro libre desde una posición favorable. Chávez se acomodó para su perfil y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería, dejando sin opciones al guardameta del Heidenheim.

De esta manera, estableció el 1-1 y volvió a demostrar su capacidad con el pie izquierdo para generar peligro mediante la pelota parada.

Su destacable pretemporada 

El gol también representa un nuevo impulso para el joven volante, quien viene aprovechando sus oportunidades durante la preparación del Bayern. Con esta anotación Chávez llegó a cuatro goles y dos asistencias en lo que va de la pretemporada, consolidándose como uno de los futbolistas que viene llamando la atención dentro del equipo. 

Después del empate, el Heidenheim volvió a ponerse arriba en el marcador mediante Julian Niehues. No obstante, el conjunto dirigido por Vincent Kompany reaccionó durante la segunda mitad y consiguió darle vuelta al resultado con los goles de Arijon Ibrahimovic, Luis Díaz y Nathaniel Brown.

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Felipe Chávez pese a realizar una importante pretemporada, es muy probable que se vaya cedido

Más allá del resultado, la actuación de Chávez vuelve a generar expectativas sobre su futuro en el Bayern Múnich. El volante todavía no tiene completamente definido dónde continuará su carrera, pues existen clubes interesados en contar con él mediante un préstamo.

Equipos de Alemania, España y Portugal estarían siguiendo su situación, mientras el mercado de fichajes continúa abierto. 

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