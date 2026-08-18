Popular influencer muere a los 28 años en persecución policial que terminó en fatal accidente

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La influencer, conocida como Vampira 085, murió a los 28 años tras un choque frontal ocurrido en una carretera de Minas Gerais, Brasil. El vehículo donde viajaba había sido perseguido por agentes y transportaba 137 kilos de sustancias ilícitas.

La trayectoria de la influencer brasileña

El accidente ocurrió el sábado 8 de agosto en el kilómetro 304 de la BR-251, en Salinas, Minas Gerais. Alana Alves da Silva viajaba como pasajera en un Fiat Cronos junto con otras tres personas. El automóvil fue interceptado por agentes, pero el conductor desobedeció la orden policial.

El automóvil llevaba aproximadamente 302 libras de sustancias ilícitas cuando intentó escapar de la intervención. La persecución se prolongó durante unos diez kilómetros, antes de que el vehículo terminara chocando frontalmente contra otro automóvil.

El conductor, identificado como Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 años, intentó adelantar a cuatro vehículos. Durante esa maniobra, el Fiat ingresó al carril contrario y terminó impactando contra un Chevrolet Astra que avanzaba en sentido opuesto por la carretera.

Influencer brasileña

Alana Alves murió en el lugar del accidente, mientras Pedro Yan Linhares Gutierrez y Ramon Silverio Nogueira, de 19 años, fueron trasladados a un hospital, y fallecieron. Una mujer de 20 años que viajaba en el Fiat sobrevivió al choque y quedó hospitalizada tras impacto.

El otro automóvil involucrado era un Chevrolet Astra ocupado también por cuatro hombres. Las víctimas fueron identificadas como Argemiro Machado da Silva, de 79 años; Valmir Machado da Silva, de 76; Alcides Silva Santos, de 77; y Gilmar Bispo dos Santos, de 46 años, respectivamente.

Alana Alves era conocida en redes sociales como Vampira 085 y había reunido cerca de 60.000 seguidores. Sus publicaciones mostraban aspectos de su vida diaria, rutinas de actividad física y videos de humor. También estaba vinculada a un negocio de ropa deportiva y contenido saludable.

Cómo ocurrió el accidente en Brasil

El Fiat Cronos tenía placas de Aracati y, según la información difundida sobre la investigación, transportaba 168 paquetes de sustancias ilícitas. La orden de detención fue desobedecida por el conductor, quien continuó por la BR-251 hasta producirse la colisión durante una maniobra de adelantamiento vehicular registrado.

La persecución terminó cuando el vehículo intentó adelantar a otros automóviles y ocupó el carril contrario. En ese momento, chocó de frente contra el Chevrolet Astra. El impacto dejó daños graves en ambos vehículos y provocó la muerte de ocupantes de los dos automóviles involucrados.

El impacto provocó la muerte de siete personas entre ambos vehículos y dejó a una mujer de 20 años hospitalizada en estado grave. Las cuatro personas que viajaban en el Chevrolet Astra fallecieron, mientras que las autoridades continúan revisando las circunstancias que rodearon el accidente.