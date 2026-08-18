Susy Díaz sorprende al comparar el clima con los hombres: "Un día está caliente y el otro está frío"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz la volvió a romper en redes con una de sus ocurrencias bien a su estilo. Esta vez, la exvedette no tuvo mejor idea que comparar el clima con los hombres en un TikTok que se hizo viral de inmediato y ya anda rozando el millón de vistas.

Susy Díaz compara el clima con los hombres

Susy Díaz volvió a romperla en TikTok demostrando que es la reina para entretener a su gente. Esta vez no dejó pasar el clima tan inestable que estamos teniendo y se mandó con una comparación bien a su estilo que mató de risa a todos.

"Este clima se parece a los hombres, un día está caliente y el otro está frío", dijo Susy Díaz en el video, una frase que rápidamente provocó reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Y es que, fiel a su estilo, Susy encontró una manera bastante particular de relacionar una situación cotidiana con los hombres. La ocurrencia no tardó en hacerse viral y comenzó a circular entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la publicación.

El video alcanzó casi un millón de reproducciones y acumuló alrededor de 84 mil 'me gusta', además de cientos de comentarios.

Susy Díaz y sus recordadas dietas

Además de sus frases, Susy Díaz también se ha hecho conocida por sus peculiares 'dietas', muchas de las cuales terminaron convirtiéndose en parte de su sello personal.

La exvedette ha demostrado creatividad no solo en sus composiciones y canciones, sino también en estas ocurrencias que se mantienen en el recuerdo del público.

Una de las más recordadas surgió poco después del ampay de Melissa Paredes junto a su entonces bailarín Anthony Aranda. En aquella oportunidad, Susy creó una de sus populares frases: "Voy a hacer la dieta de Melissa, la que termina y no te avisa".

Pero esa no fue la única. Susy también popularizó otras particulares 'dietas', entre ellas: "La dieta de Karla Tarazona, hacerlo hasta que las fuerzas te abandonan"; "La dieta de la torta, hacerlo con cualquiera, si no es tu marido no importa"; y "La dieta del pepino: Todos los días con el vecino".

A estas se sumaron otras como "La dieta del abuelo: Una pata arriba y la otra en el suelo" y "La dieta del Sansón: Sin calzón". Con estas ocurrencias, Susy consiguió que sus frases trascendieran las entrevistas y programas de espectáculos para convertirse en parte de la cultura popular de la farándula peruana.

Así, Susy Díaz volvió a sorprender en redes sociales al comparar el clima con los hombres, una ocurrencia que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.