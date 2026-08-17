Álex Valera continuará en Universitario: conoce AQUÍ los detalles de su nuevo contrato

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes definió el futuro de Alex Valera y llegó a un acuerdo con el delantero para extender su vínculo contractual. De esta manera, el atacante de 30 años continuará defendiendo la camiseta crema y se consolida como uno de los pilares del proyecto deportivo institucional para las próximas temporadas.

Renovación contractual y proyección en Universitario

Según se reveló en la emisión del programa de streaming 'Hablemos de Max', el goleador nacional estampó su firma para permanecer en el cuadro de Ate por los siguientes tres años. Con esta importante gestión directiva, la administración merengue logra asegurar la continuidad de una de sus piezas más determinantes en el frente y así pueda defender la camiseta crema por unas temporadas más.

La extensión de su compromiso responde al deseo del futbolista por consolidar su huella histórica en el club donde se ha convertido en un referente ofensivo. Tras su llegada en 2021 y un posterior paso por el fútbol de Arabia Saudita, el delantero retornó en 2023 para afianzarse definitivamente en el esquema titular de la escuadra merengue.

A lo largo de sus distintas etapas con la camiseta crema, el atacante ha logrado registrar cifras destacadas que respaldan su renovación. En total acumula 183 partidos oficiales disputados, registra 84 anotaciones y ha brindado 23 asistencias, números que lo posicionan entre los jugadores con mayor impacto en el rendimiento colectivo de la institución.

🎙️ @Gustavo_p4: "ALEX VALERA YA RENOVÓ SU VÍNCULO CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES POR 3 AÑOS MÁS"#HablemosDeMAX



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Superación de marcas e impacto histórico

En el plano deportivo reciente, el delantero volvió a ser protagonista al anotar un gol clave en el triunfo por 3-2 sobre FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón por la quinta fecha del Torneo Clausura. Dicha anotación sirvió para sellar una valiosa victoria en condición de visitante y reafirmar el buen momento futbolístico por el que atraviesa.

Aquel compromiso frente al conjunto cajamarquino también significó un hito estadístico en la carrera del atacante con la camiseta estudiantil. Al disputar su juego número 183 con Universitario, superó oficialmente la cifra de apariciones que registraron figuras legendarias del club como Teodoro 'Lolo' Fernández y Roberto Chale.

Ambos ídolos de la institución compartían un registro de 182 encuentros oficiales defendiendo la divisa crema durante sus respectivas etapas. De esta forma, el delantero continúa escalando posiciones en los libros de historia del cuadro de Ate, escoltando en la lista de presencias a máximos referentes como José 'El Puma' Carranza, líder absoluto con 608 partidos.