SAFAP rechaza deuda de Sport Boys y exige el pago inmediato de estas obligaciones

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad deportiva catalogó como "inaceptable" que el club, a pesar de las facilidades otorgadas, no haya cumplido con las cuotas vencidas y pendientes de pago.

El rechazo frente a la deuda pendiente de Sport Boys

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) expresó su absoluto rechazo ante las constantes faltas en los compromisos asumidos por la directiva actual de la entidad chalaca. La organización gremial remarcó que las deudas acumuladas afectan directamente la estabilidad financiera y el bienestar de los deportistas que defendieron la camiseta de la institución en temporadas anteriores.

En ese sentido, la SAFAP enfatizó que estos montos adeudados corresponden a profesionales que cumplieron sus labores contractuales en el campo de juego y que continúan esperando la retribución económica correspondiente. El pronunciamiento subrayó la indignación del gremio ante la falta de solución por parte de la directiva hacia los futbolistas afectados.

Por este motivo, el organismo emisor exigió la regularización inmediata de todas las obligaciones financieras pendientes para evitar mayores perjuicios a los futbolistas. La entidad gremial reiteró que continuará firme en la defensa de los derechos laborales e intereses de sus afiliados.

Duro cuestionamiento a la administración del Sport Boys

En el mismo comunicado, la SAFAP criticó con dureza a la actual gestión del conjunto rosado y aseguró que la institución porteña no merece que terceros perjudiquen su prestigio, su institucionalidad ni su futuro en el fútbol profesional.

Asimismo, la representación de los futbolistas aclaró que no cumplir los acuerdos pactados formalmente trasciende un simple imponderable técnico o administrativo. Sostuvo de forma categórica que incumplir estos compromisos firmados constituye faltar a la palabra empeñada y vulnerar de manera directa los derechos laborales de los futbolistas.

Finalmente, el pronunciamiento del gremio busca generar conciencia sobre la importancia de la responsabilidad financiera en la gestión deportiva. La SAFAP instó a las autoridades competentes y a la administración del club a resolver este conflicto a la brevedad para resguardar la equidad y el cumplimiento normativo en el torneo local.

En ese sentido, la agremiación reitera que no tolerará más postergaciones en los pagos y mantendrá el seguimiento del caso hasta que se haga efectivo el abono a los afectados. La resolución de este conflicto resulta determinante para el futuro de Sport Boys, porque el incumplimiento prolongado de sus obligaciones financieras podría derivar en severas sanciones deportivas o administrativas según el reglamento del torneo local.