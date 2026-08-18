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¿Se la pasó la mano?

El 'picante' cruce de palabras entre Diego Rebagliati y Leao Butrón: "¿Con la familia? Uy..."

El comentarista y el exarquero de Alianza Lima protagonizaron un polémico intercambio de declaraciones en redes sociales y plataformas de streaming, donde ninguno de los dos se quedó callado.

Diego Rebagliati y Leao Butrón tienen 'picante' cruce de declaraciones
Diego Rebagliati y Leao Butrón tienen 'picante' cruce de declaraciones (Composición: Exitosa)

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/08/2026

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El exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, protagonizó un intercambio de declaraciones con el periodista deportivo Diego Rebagliati, luego de cuestionar públicamente la transmisión de Liga1 MAX durante el encuentro entre FC Cajamarca y Universitario.

A través de sus redes sociales, Butrón criticó el enfoque de la señal y dejó entrever que el contenido parecía más cercano al de un espacio partidario que al de una transmisión deportiva imparcial.

Diego Rebagliati y su comentario jocoso

El comentario llegó hasta el programa de streaming de YouTube, Fútbol Satélite, donde sus conductores analizaron la publicación y debatieron sobre el destinatario de la crítica.

A lo que Rebagliati intervino en el segmento y respondió con una serie de bromas relacionadas con los vínculos familiares de Butrón con Universitario.

En particular, hizo referencia a la relación amorosa de una de las hijas del exfutbolista con Jairo Concha, actual jugador del equipo crema. Sus comentarios provocaron risas entre los integrantes del panel y elevanton el tono del intercambio.

@susy.clipss Diego Rebagliati le responde a Leal Butrón 🚨🔥🔥🥶 #futbolperuano #universitariodedeportes #alianzalima #universitario #peru ♬ sonido original - Susy Clips

Butrón salió con todo

Horas después, Butrón decidió responder mediante su cuenta de X. Aunque evitó mencionar directamente a Rebalgliati o a cualquier otro integrante del programa, utilizó un mensaje cargado de ironía para cuestionar la referencia a su familia,

Además, sostuvo que algunas situaciones dentro del fútbol termina conociéndose con el tiempo y advirtió que determinados hechos podrían salir a la luz.

El exarquero también hizo alusión a situaciones que, según su mensaje, ocurrirían fuera de lo que se muestra públicamente en el ámbito deportivo. Sin embargo, no precisó a quién estaban dirigidas sus afirmaciones ni presentó detalles concretos sobre los hechos a los que hizo referencia.

El cruce refleja nuevamente las tensiones entre exfutbolistas, periodistas y espacios de análisis deportivo, especialmente cuando las opiniones sobre los partidos trascienden hacia asuntos personales. Por ahora, Butrón dejó abierta la posibilidad de realizar nuevas revelaciones, mientras el intercambio continúa generando repercusión en redes sociales y entre los seguidores del fútbol peruano.

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