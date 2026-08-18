María Pía Copello y su INESPERADO mensaje a Curwen tras ampay de su novia Carla Campos-Salazar

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello no dudó en lanzar un mensaje y aconsejar a Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, tras el ampay de su novia Carla Campos-Salazar con otro hombre en una discoteca de Miraflores.

Novia de Curwen captada con otro hombre en una discoteca

El entretenimiento peruano se ha visto remecido por un reciente ampay de 'Magaly TV: La Firme' y esta vez el protagonista no es un chico reality, sino la novia del conocido youtuber Curwen, Carla Campos-Salazar. De acuerdo a las imágenes, la joven fue captada por las cámaras en una discoteca de Miraflores durante la madrugada del sábado 15 de agosto.

Si bien en un inicio se la ve compartiendo de un momento agradable con un grupo de personas, conforme avanzan las imágenes, se ve a la novia de Curwen bailando muy cerca junto a un joven identificado como Alonso Grimaldo. Pero lo que llamó la atención fue que él la abraza por la cintura hasta quedar frente a frente.

Debido al ángulo de la grabación, pareciera que la joven influencer se acerca al rostro de Grimaldo y, aparentemente, le habría dado un beso, algo que ha generado conmoción entre los seguidores, pues como se recuerda, Carla Campos-Salazar es prometida del creador de contenido Curwen.

María Pía Copello y su mensaje a Curwen tras el ampay

Como era de esperarse, el video del ampay de la novia de Curwen no tardó en volverse viral y ser el tema más comentado en las últimas horas, no solo en las redes sociales, sino también en distintos espacios televisivos y podcast.

Es así como en la mañana de este martes 18 de agosto, durante su transmisión en vivo en 'Sin + que decir', María Pía Copello expresó su solidaridad al youtuber de 35 años de edad. En un primer lugar, la exconductora de 'MQM' le deseó que pueda superar este momento de exposición mediática y que logre casarse con "la mujer de su vida".

"Desde aquí, te deseo todo lo mejor, de verdad, desde el bobo que tengo aquí, grande... Te quiero Curwen, de verdad, te deseo todo lo mejor, esperemos que superes este mal rato y que te cases con la mujer de tu vida, que te vaya súper bien con la mujer de tu vida...", señaló ante las cámaras de su podcast en YouTube.

Curwen y Carla Campos toman drásticas decisiones tras el ampay

Víctor Caballero 'Curwen' y su prometida, Carla Campos Salazar, están en el ojo de la tormenta tras el 'ampay' de Magaly Medina a la influencer. La pareja habría tomado la decisión de limitar los comentarios de sus respectivas redes sociales, en un aparente intento de evitar malos comentarios o cuestionamientos.

De esa manera, en medio de esta situación que pone en la mira a Curwen de los programas de televisión y streaming por el ampay de su novia, María Pía Copello sorprendió al dedicarle unas palabras al creador de contenidos que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.