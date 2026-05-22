Trágico accidente doméstico: Adolescente pierde la vida mientras se planchaba el cabello tras recibir descarga eléctrica

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trágico accidente doméstico han conmocionado a Brasil. Una joven de 16 años, identificada como Maria Catarina Souza Carvalho, perdió la vida el último jueves tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras se planchaba el pelo en su casa. A pesar de los desesperados intentos de su madre por salvarla, la adolescente no sobrevivió.

Adolescente muere mientras se planchaba el cabello

La joven estaba dentro de su recámara mientras se peinaba con una plancha para el cabello que era de su madre, cuando de pronto recibió una fuerte descarga eléctrica dentro de su hogar ubicado en la aldea de Vereda, zona rural de la ciudad de Central en Brasil.

De acuerdo a la reconstrucción que fue informada por medios locales, la víctima se encontraba arreglándose frente al espejo mientras compartía con su mamá dentro de la habitación. En un momento, la mujer salió brevemente hacia otra parte de la vivienda y, segundos después, escuchó gritos desesperados que la hicieron regresar de inmediato.

Al regresar de forma inmediata, se encontró con una escena de terror: la adolescente yacía inconsciente en el suelo, todavía con la plancha de cabello en la mano y recibiendo la descarga de la corriente.

Luego de desenchufar el dispositivo para cortar la electricidad la mujer buscó de distintas maneras reanimar a la menor en el lugar. Después, la trasladó de urgencia al hospital municipal de la localidad.

Sin embargo, los profesionales médicos que la atendieron confirmaron que la joven ingresó al establecimiento sin signos vitales y que, lamentablemente, las maniobras de reanimación no dieron resultado.

Por su parte, la Policía Civil publicó un comunicado oficial en el que explica que el caso fue registrado formalmente como una muerte accidental, según reportó el portal de noticias brasileño G1. Los restos de Maria Catarina fueron retirarados por sus familiares directos e íntimos en un entierro realizado a última hora.

Dolor en colegio por fallecimiento de joven de 16 años

Tras conocerse de la muerte de la joven de 16 años, la comunidad educativa del colegio en el que estudiaba se ha mostrado totalmente conmocionada y las autoridades emitieron un comunicado público para expresar su dolor y acompañar a los allegados en este difícil momento.

"En este momento de dolor y nostalgia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria", señalaron.

Una tragedia ha conmocionado la aldea de Vereda, en Brasil, donde una adolescente de 16 años que se encontraba planchando su cabello recibió una fuerte descarga eléctrica en las inmediaciones de su vivienda, pese a que su madre busco auxiliarla, desafortunadamente no sobrevivió.