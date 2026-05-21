Histórico: FIFA ofrece a solo 8 dólares una entrada oficial para partido del Mundial 2026

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 no solo marcará un récord por la cantidad de selecciones y sedes, también lo hará por el precio de sus entradas. Por primera vez en la historia, un boleto oficial se ofreció al módico precio de 7,98 dólares, cifra que sorprende a los aficionados y que rompe con la idea de inaccesibilidad que suele acompañar a este torneo.

El boleto corresponde al encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita , un partido de fase de grupos que, al perecer, no genera la misma expectativa que los duelos de potencias tradicionales.

Esto se explica debido a que la FIFA aplicó para este torneo un sistema de precios dinámicos, lo que se traduce en ajustes de valores según la demanda y el interés global. Así, mientras partidos como Argentina vs. Portugal o Brasil vs. Francia alcanzan cifras que superan los miles de dólares, otros encuentros menos mediáticos se ofrecen a precios mínimos para asegurar estadios llenos.

Estrategia de accesibilidad

La política de precios diferenciados buscaría democratizar el acceso al Mundial. Con boletos que pueden costar lo mismo que una hamburguesa o una entrada de cine, la FIFA intenta acercar la experiencia mundialista a un público más amplio.

Sin embargo, este modelo también expone las dificultades dentro del mercado, donde la reventa convierte las entradas en activos de lujo y donde muchos han demostrado su descontento aún frente a la reciente reducción de precios de poco más del 20% para la mayoría de encuentros.

Entrada corresponde al encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudí

Una reventa millonaria

En el extremo opuesto, la plataforma oficial de reventa de la FIFA mostró, hace aproximadamente un mes, cuatro boletos para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un precio de más de 2 millones dólares cada uno.

Ubicados en el bloque 124, fila 45, detrás de una portería, estos asientos suman más de 9,2 millones de dólares en conjunto. La FIFA cobra una comisión del 15 % al comprador y al vendedor, lo que en este caso podría significar cerca de 700.000 dólares solo en comisiones. Mientras tanto, otros boletos en el mismo estadio se ofrecen desde 10.923 dólares, evidenciando una brecha abismal.

En Nueva York sortearán entradas a 50 dólares

En contraste, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el sorteo de 1.000 boletos a 50 dólares exclusivamente para residentes de la ciudad. La medida busca facilitar el acceso y reforzar el vínculo entre la comunidad local y el torneo. Este gesto político y social contrasta con la especulación global, devolviendo al fútbol parte de su esencia popular.

El Mundial 2026 se perfila como el torneo de los contrastes: boletos oficiales a menos de 8 dólares en partidos de baja demanda, reventa millonaria para la final y sorteos locales para equilibrar la balanza. Entre accesibilidad y exclusividad, el fútbol se convierte en un espejo de nuestra época: un espectáculo global donde un gol puede valer tanto como una fortuna o tan poco como una salida al cine.