¡No supo pegarle! El increíble gol que perdió Pérez Guedes tras pase de Gassama con Universitario ante Nacional

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el fútbol hay jugadas que marcan y otras que persiguen. El partido entre Universitario de Deportes y Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores dejó una imagen que todavía retumba en la hinchada crema: el gol increíble que perdió Martín Pérez Guedes tras una acción espectacular de Sekou Gassama.

Una oportunidad que pudo cambiar el rumbo del encuentro y que, por la falta de precisión con la zurda, terminó en nada.

La jugada que dolió

Corría el segundo tiempo, con los noventa minutos cumplidos y en medio de un extra de seis más, cuando Gassama, con potencia y velocidad, dejó atrás a la defensa uruguaya y sirvió un pase perfecto para Pérez Guedes.

El argentino quedó solo frente al arco, pero su remate con la pierna izquierda salió desviado. La jugada se viralizó en redes sociales y fue catalogada como una de las ocasiones más claras desperdiciadas por la 'U' en el torneo.

¡INCREÍBLE LO QUE ERRÓ PÉREZ GUEDES! Asistencia de Gassama y la perdió el volante.



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Universitario buscaba sumar puntos vitales en el Grupo B de la Libertadores, donde comparte con Coquimbo Unido, Nacional y Flamengo. El empate frente a los uruguayos complicó sus aspiraciones de clasificación, sumando solo un punto en la tabla, con apenas cinco unidades y la obligación de ganar en las últimas fechas.

El inicio de la era Cúper

La llegada de Héctor Cúper como nuevo director técnico de Universitario añade un matiz especial a esta historia. El experimentado entrenador argentino, recordado por llevar al Valencia a dos finales de Champions League y clasificar a Egipto al Mundial de Rusia 2018, tiene como reto inmediato transformar esas jugadas fallidas en goles decisivos.

El gol perdido de Pérez Guedes no es solo una anécdota: representa la frustración de una hinchada que siente que cada detalle puede definir la clasificación. En el fútbol de Copa Libertadores, donde los márgenes son mínimos, un disparo errado puede ser la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

El fútbol siempre da revanchas. Lo que Pérez Guedes no pudo concretar ante Nacional, ahora se convierte en símbolo de lo que el nuevo técnico quiere cambiar: que la 'U' no vuelva a perdonar.

Con un DT de talla internacional y una hinchada que exige protagonismo, Universitario tiene la oportunidad de transformar la decepción en motivación. Ese gol perdido puede ser el punto de partida de una nueva etapa, donde cada jugada se ejecute con la precisión que reclama la historia crema.