Universitario empató sin goles ante Nacional y complica su clasificación en la Libertadores

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes igualó 0-0 frente a Nacional en Montevideo por la quinta fecha del certamen continental. El resultado mantiene al equipo con esperanzas matemáticas, pero el panorama es sumamente complejo. Ahora, la institución peruana deberá afrontar el cierre del grupo bajo una presión máxima.

El planteamiento táctico de Héctor Cúper

El estreno del técnico argentino Héctor Cúper estuvo marcado por una propuesta enfocada estrictamente en el bloque defensivo. Según el comando técnico, la prioridad absoluta fue mantener el orden estratégico para neutralizar los ataques constantes del equipo uruguayo durante los noventa minutos de juego en Montevideo.

La solidez mostrada por Miguel Vargas resultó vital para conservar el empate durante todo el cotejo. El guardameta destacó con intervenciones decisivas que evitaron la caída de su arco en momentos críticos. Este desempeño permitió sostener el resultado, aunque el equipo continúa arañando su clasificación.

La estrategia implementada priorizó no conceder espacios al rival, sacrificando la profundidad ofensiva en el campo. Los jugadores mostraron disciplina táctica durante el desarrollo del partido, pero la falta de contundencia en los últimos metros dejó al equipo sin opciones claras para llevarse el triunfo visitante.

¡INCREÍBLE LO QUE ERRÓ PÉREZ GUEDES! Asistencia de Gassama y la perdió el volante.



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Un cierre de grupo realmente decisivo

El plantel ahora debe enfocarse en corregir sus errores ofensivos antes de la última jornada. La situación es límite y cualquier traspié marcará el final de su participación internacional. La plantilla merengue está obligada a buscar una victoria heroica para mantenerse con vida esta temporada.

La falta de gol sigue siendo la mayor preocupación para el cuerpo técnico en esta etapa competitiva. Universitario necesita sumar tres puntos urgentes para evitar quedar fuera de la competición continental. La mirada está puesta en el siguiente desafío, donde solo sirve ganar para avanzar.

SILBIDOS E INSULTOS: Nacional empató 0-0 con Universitario en la fecha 5 del Grupo B de la CONMEBOL #Libertadores y quedó eliminado. Sólo puede llegar a quedar tercero y jugar el Repechaje de la #Sudamericana.



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El camino a la clasificación en Copa Libertadores se ha vuelto sumamente difícil para Universitario. Tras este empate, el club necesita resultados favorables para seguir compitiendo internacionalmente. El riesgo de eliminación es real y el equipo debe ganar pronto para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

El futuro del equipo crema depende ahora de una combinación de resultados externos. Mientras tanto, el comando técnico trabaja en fortalecer la estructura del equipo para superar la crisis de resultados. La hinchada espera una reacción inmediata que garantice la continuidad en este torneo tan importante.

La contundencia será la única llave para revertir este panorama adverso en la fecha final. Con el margen de error agotado, el plantel tiene la responsabilidad de transformar su orden defensivo en goles, buscando así concretar el objetivo de mantenerse en la Copa Libertadores.