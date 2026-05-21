¡Sigue haciendo historia! Ignacio Buse derrotó a Ugo Humbert y clasificó a semifinales del ATP 500

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse volvió a demostrar que el tenis peruano atraviesa uno de sus momentos más prometedores. El joven nacional clasificó a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo luego de vencer al francés Ugo Humbert en un partido dramático que terminó 6-3, 5-7 y 6-3 tras dos horas y 47 minutos de intensa batalla.

En el tercer set, el peruano llegó a estar 3-0 abajo y parecía sentir el desgaste físico y mental del encuentro. Sin embargo, reaccionó con personalidad y ganó seis de los siguientes nueve juegos para sellar una remontada que ya es considerada una de las mejores de su carrera profesional. Buse respondió "con determinación" y logró revertir un escenario que muchos daban por perdido.

Peru's pride 🇵🇪



Qualifier Ignacio Buse rallies from 0-3 in the third to defeat Humbert 6-3 5-7 6-3 and reach his second ATP 500 semi-final of the year after Rio!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/uwrmY2r1F9 — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2026

La consolidación de una nueva figura peruana

El triunfo sobre Humbert no fue casualidad. Buse ya venía de eliminar al vigente campeón Flavio Cobolli y al checo Jakub Menšík, en una campaña extraordinaria que lo ha convertido en la gran sorpresa del torneo alemán.

Ante Menšík, el peruano incluso firmó un contundente 6-0 en el primer set, mostrando una agresividad y madurez impropias de un jugador de apenas 22 años.

La campaña en Hamburgo confirma el crecimiento acelerado del limeño, quien ya había alcanzado una semifinal ATP 500 en Río de Janeiro meses atrás. Actualmente, Buse se ubica entre los mejores 60 tenistas del mundo y es la principal raqueta del Perú.

El reto de Roland Garros y el salto definitivo

El gran momento de Buse llega además en la antesala de Roland Garros. Tras su histórica actuación en Hamburgo, el peruano ya tiene programado su debut en el Grand Slam francés ante el ruso Andrey Rublev, actual top 15 del ranking ATP.

La expectativa alrededor del tenista nacional crece partido a partido. Su capacidad para competir ante rivales de jerarquía y remontar encuentros adversos empieza a llamar la atención del circuito internacional y de la prensa especializada.

Más allá de lo que ocurra en semifinales, Ignacio Buse ya dejó claro que pertenece a la élite emergente del tenis mundial. Hamburgo no solo puede marcar el torneo de su consagración, sino también el inicio definitivo de una nueva era para el tenis peruano.