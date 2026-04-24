Mundial 2026: Lanzan entradas por más de USD 2 millones en página oficial de reventa de la FIFA

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La plataforma oficial de reventa de la FIFA registró la aparición de cuatro entradas para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un precio de 2.299.998,85 dólares cada una. Se trata de boletos ubicados en el bloque 124, fila 45, detrás de una portería, que en conjunto suman más de 9,2 millones de dólares.

El modelo de reventa

Cabe precisar que la FIFA no fija directamente los precios de reventa, pero sí cobra una comisión del 15% al comprador y al vendedor. En este caso, si las entradas llegaran a venderse, el organismo podría percibir cerca de 700.000 dólares solo en comisiones, lo que ha generado críticas sobre el beneficio económico que obtiene de un mercado que escapa al control de los aficionados.

El contraste es evidente: mientras estas cuatro entradas superan los 2 millones de dólares cada una, otros asientos en el mismo estadio se ofrecen en la plataforma por cifras mucho menores.

Por ejemplo, un asiento en el bloque 146, fila 32, se lista en 207.000 dólares, y en el bloque 310, fila 26, se encuentran boletos por 138.000 dólares. Incluso en las gradas altas, hay entradas desde 10.923 dólares, y los boletos oficiales de la FIFA para la final se vendieron inicialmente en 10.990 dólares.

Asientos detrás de la portería cuestan más de 2 millones de dólares.

Otros precios en la plataforma oficial

Más allá de los cuatro boletos que superan los 2 millones de dólares cada uno, la página oficial de reventa de la FIFA muestra una amplia gama de precios. En sectores medios del estadio, los valores rondan entre 138.000 y 207.000 dólares, mientras que en las gradas altas se pueden encontrar entradas desde 10.923 dólares.

Estos montos contrastan con los precios originales de venta directa de la FIFA, que para la final se fijaron en 10.990 dólares por asiento estándar. Para acceder a estas ofertas, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial de reventa habilitada por la FIFA, donde los boletos aparecen listados con detalle de bloque, fila y asiento.

Estas entradas se adquieren bajo el mismo sistema de pago seguro que la venta inicial, aunque con la comisión adicional del 15% aplicada tanto al comprador como al vendedor.

Un mundial poco accesible

La noticia ha desatado sorpresa entre varios aficionados, que ven cómo el acceso al partido más esperado del torneo se convierte en un privilegio reservado para un sector ultra exclusivo. Críticos señalan que la FIFA, al permitir este sistema de reventa, fomenta la especulación y se beneficia de un mercado que contradice la promesa inicial de un Mundial "más accesible" en Norteamérica.

La aparición de estos boletos refleja la demanda desbordada y la especulación extrema en torno a la final del Mundial 2026. Aunque la FIFA defiende la transparencia de su plataforma, para algunos este modelo convierte cada transacción en una fuente multimillonaria de ingresos para la organización, mientras los aficionados enfrentan precios prácticamente imposibles de pagar.