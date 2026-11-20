20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FC Cajamarca disputará un encuentro determinante frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El conjunto cajamarquino visitará el recinto de Matute con la obligación deportiva de obtener una goleada histórica para asegurar su permanencia en la primera división, aunque afrontará este compromiso sin cinco futbolistas habituales de su plantilla profesional.

Bajas confirmadas y jugadores con pasado en Alianza Lima

El comando técnico encabezado por Santiago Acasiete deberá replantear su esquema táctico tras confirmarse cinco ausencias relevantes para enfrentar al cuadro blanquiazul en el cierre del campeonato. De acuerdo con la información difundida por el periodista Ernesto Macedo León, los futbolistas Valentino Sandoval, Sebastien Pineau y Patrick Alegría no estarán disponibles para integrar la delegación que viajará a la capital.

A estas tres ausencias se suman las bajas médicas de Paulo Goyeneche y Carlos Gómez, quienes quedaron totalmente descartados de la convocatoria debido a sendas lesiones sufridas en la recta final del torneo. Ante este escenario adverso, el entrenador del cuadro norteño tendrá que recurrir a las variantes disponibles en su banca de suplentes para cubrir las zonas afectadas y sostener el ritmo competitivo en condición de visitante.

Dentro del grupo de jugadores que no podrán participar en el compromiso destacan dos elementos que cuentan con pasado formativo y profesional en Alianza Lima. El primero de ellos es el atacante Sebastien Pineau, futbolista que realizó todo su proceso en las divisiones menores de la institución victoriana y llegó a tener participación oficial con el primer equipo antes de continuar su carrera deportiva en el extranjero.

El segundo caso corresponde al lateral derecho Carlos Gómez, defensor que también se formó en las categorías inferiores del conjunto íntimo y logró consolidar su proyección hasta debutar en la Primera División del fútbol peruano. Además, el marcador de punta sumó minutos de competencia internacional en la edición 2025 de la Copa Libertadores con camiseta blanquiazul antes de incorporarse a las filas de FC Cajamarca.

Panorama por la permanencia y bajas en el conjunto local

La situación en la tabla acumulada exige al conjunto cajamarquino alcanzar un margen de anotaciones sumamente amplio para sostener su lugar en la máxima categoría del balompié nacional.

Específicamente, FC Cajamarca necesita conseguir una victoria por una diferencia mínima de siete goles frente a Alianza Lima para superar en el puntaje y diferencia de tantos a ADT en la lucha directa por evitar el descenso a la Liga 2.

Por su parte, Alianza Lima también afrontará esta última fecha del campeonato con cuatro bajas confirmadas dentro de su plantel principal, en medio de una planificación deportiva enfocada principalmente en la definición por el título nacional de la temporada 2026.

El cuerpo técnico local busca administrar las cargas físicas de sus futbolistas de cara a las instancias decisivas que se disputarán tras el cierre del Torneo Clausura. En ese sentido, FC Cajamarca buscará alcanzar el resultado requerido en el estadio de Matute pese a las cinco bajas confirmadas en su plantilla para evitar el descenso a la Liga 2.