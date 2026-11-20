20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Bicolor confirmó su último amistoso internacional del 2026. El equipo dirigido por Mano Menezes recibirá a Panamá en Cusco, en un encuentro que está programado para diciembre. La altura será el reto de este compromiso.

Perú vs. Panamá: ¿cuándo y dónde se jugará el amistoso?

El encuentro entre Perú y Panamá se dará el miércoles 9 de diciembre, desde las 6 de la tarde, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Así, la Bicolor cerrará su agenda del año con un partido fuera de Lima.

La selección peruana afrontará este amistoso como parte de su preparación deportiva. Mano Menezes tendrá la oportunidad de observar a los futbolistas convocados y continuar trabajando con el plantel de cara a los próximos encuentros.

El estadio Inca Garcilaso de la Vega será el punto de encuentro entre ambas delegaciones deportivas. El recinto cusqueño recibirá a las selecciones para un partido que los hinchas de la región puedan ver a la Bicolor en su ciudad.

Panamá llegará con jugadores de su campeonato local

La selección panameña también confirmó su participación en el amistoso frente a Perú. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció el encuentro como parte de su programación de cierre de temporada, con una delegación que estará formada por deportistas de su campeonato nacional.

Esta convocatoria responde a que el partido no se disputará durante una fecha FIFA. Por ello, la selección panameña tendrá que organizar su plantel considerando la disponibilidad de los jugadores que compiten en su liga local, sin necesariamente contar con los futbolistas que militan en el extranjero.

Como se sabe, este encuentro mantiene un antecedente previo. El 16 de enero del 2022, Perú y Panamá empataron 1-1 en un amistoso disputado en Lima. Ambos equipos volverán a encontrarse en nuestro territorio, aunque esta vez el escenario será la ciudad del Cusco.

La Bicolor llegará a este enfrentamiento luego de haber disputado nueve encuentros este años, con un resultado de dos victorias, dos empates y cinco derrotas. El duelo ante Panamá será su último partido del año.

De tal forma, la selección peruana cerrará su calendario deportivo del año en el enfrentamiento ante Panamá en cusco, el próximo miércoles 9 de diciembre, a las 6 de la tarde. El estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este amistoso internacional, que tendrá la altura como uno de sus principales retos.