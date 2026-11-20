20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un conocido arquero y futbolista brasileño sorprendió a todos al revelarse que será padre de dos niñas con apenas dos meses de diferencia y con dos mujeres diferentes. La noticia sacudió el mundo del fútbol. ¿De quién se trata?

Arquero será padre de dos niñas con dos meses de diferencia

Un reconocido guardameta profesional de Brasil se convertirá en padre de dos niñas con mujeres diferentes, cuyos embarazos avanzan de manera simultánea y tienen apenas dos meses de diferencia. Se trata del arquero de Corinthians, Hugo Souza.

Según se reveló, la noticia salió a la luz luego de que Rai Araujo, una influencer con la que tuvo un "affaire" con el futbolista de 27 años de edad, confirmara que está embarazada de él y en la dulce espera de un bebé de seis meses, mientras que su exprometida, Rauany Barcellos ya está en el octavo mes de gestación y espera una niña a la que llamará Pétala.

"La información es verídica, pero no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre", expresó Rai Araújo en entrevista con la revista brasileña Quem.

Con ese mensaje en una historia de su cuenta oficial de Instagram, Aráujo decidió pronunciarse públicamente para confirmar la noticia, aunque dejó en claro que no buscaba exponer su vida privada ni revelar detalles de su vínculo con el deportista.

Hugo Souza y los dos embarazos en paralelo.

Hugo Souza pide respetar su privacidad

La modelo Araújo también compartió un mensaje en el que reveló las dificultades emocionales que atravesó desde que recibió la noticia: "Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Comenzó con lágrimas, dolor y mucho miedo. ¡Pero seguí adelante! Y fue lo mejor que hice".

Al verse envuelto en este escándalo, los representantes del arquero de Corinthians emitieron una declaración oficial para aclarar cuál es la postura del futbolista frente a lo ocurrido. En diálogo con el portal brasileño Globo, aseguraron que él se está haciendo cargo de la situación.

Asimismo, dejaron en claro que el deportista prefiere mantener todo el caso en privado, por lo que pide a los medios respetar su decisión, sin dar mayores detalles sobre su vida personal.

"Queremos informarles que Hugo está brindando todo el apoyo necesario a la madre y al niño. Por respeto a la privacidad de todos, no revelaremos más detalles sobre su vida personal ni haremos más comentarios al respecto", indicaron los representantes de Souza.

¿Quién es Hugo Souza, el futbolista envuelto en el escándalo?

Mientras su vida privada ocupa titulares en Brasil, Hugo Souza continúa defendiendo el arco del Corinthians. El guardameta comenzó su trayectoria profesional en Flamengo, club en el que debutó en la máxima categoría durante 2020. Posteriormente, tuvo una experiencia en el fútbol europeo con el Chaves de Portugal, antes de regresar a Brasil para incorporarse al equipo paulista.

En Corinthians logró consolidarse como una de las principales alternativas en el arco y ganó protagonismo por sus intervenciones y capacidad para detener penales; sin embargo, este escándalo por ser padre de dos niñas de diferentes mujeres, lo pone en la mira de los medios de comunicación en Brasil.