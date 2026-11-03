Gianni Infantino lamenta la muerte de Jesús de Miguel tras accidente en Tenerife: "Es una auténtica tragedia"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó la muerte del futbolista español Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre, a los 30 años. El jugador permanecía hospitalizado después de sufrir un grave accidente durante un encuentro frente al FC Andorra.

Gianni Infantino envía condolencias por muerte del futbolista

A través de sus redes sociales, el máximo representante de la FIFA expresó su pesar por el fallecimiento del atacante y envió un mensaje a sus familiares, amigos y compañeros. Asimismo, manifestó su solidaridad con el equipo español ante la pérdida de uno de sus integrantes.

"Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, del CD Tenerife", señaló.

En su pronunciamiento, Infantino calificó el fallecimiento como una tragedia y recordó el impacto que tendrá su ausencia entre las personas que compartieron con él. El dirigente también trasladó, en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial, sus condolencias a quienes acompañaron al jugador durante su carrera deportiva.

"Su fallecimiento es una auténtica tragedia, y su familia, sus amigos y todos aquellos que le conocían le echarán mucho de menos", indicó.

El presidente del organismo internacional finalizó su mensaje expresando su apoyo a los familiares y seres queridos del delantero, así como a toda la institución canaria. De esta manera, la FIFA se sumó a las muestras de pesar que recibió el club tras confirmar la muerte de su futbolista.

Post de Infantino.

¿Cómo ocurrió el accidente que provocó la muerte de Jesús de Miguel?

El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre CD Tenerife y FC Andorra, por la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion. El partido se disputaba en el estadio Heliodoro Rodríguez López y fue suspendido durante los minutos finales, tras el fuerte impacto.

En el tiempo añadido, Jesús de Miguel chocó con el arquero Jesús Owono, quien había salido de su área para disputar el balón. El delantero quedó inconsciente sobre el césped y recibió atención médica inmediata. Poco después, fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al hospital.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

El futbolista ingresó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde permaneció en cuidados intensivos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, según informó el club. Mientras tanto, Owono recibió una tarjeta roja por la acción y el árbitro dio por terminado el encuentro.

El CD Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel, a los 30 años. La noticia provocó numerosas muestras de pesar en el fútbol español e internacional, entre ellas las condolencias de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.