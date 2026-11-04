Ministerio de Cultura habilita consulta en línea para verificar la validez de los boletos a Machupicchu

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Cultura puso en marcha una nueva función dentro de la plataforma 'TuBoleto' para que los ciudadanos puedan revisar y confirmar la autenticidad de sus boletos de ingreso a Machupicchu. Esta medida busca evitar que las personas sean afectadas por entradas falsas.

Este servicio digital mejora el recorrido de los visitantes nacionales y extranjeros que llegan hasta la ciudadela inka. Cabe mencionar que la herramienta permite validar las reservas tanto de manera directa como a través de agencias de turismo, garantizando que cada pase se encuentre debidamente registrado.

Mincul habilita consulta en línea.

Verificación digital en la plataforma 'TuBoleto'

El acceso a este módulo ya se encuentra habilitado mediante el enlace web https://tuboleto.cultura.pe/consulta-tuboleto para el público en general. Para efectuar la revisión, el usuario debe escribir su DNI y elegir entre las dos opciones de búsqueda disponibles, las cuales corresponden al código de boleto o a la fecha de visita programada.

No obstante, el sistema también ofrece una solución para cuando el turista no porta su entrada en formato físico o digital. En dicha situación, el interesado solo tiene que entrar a la web oficial, colocar los dígitos de su identificación personal y marcar la alternativa de fecha de visita para visualizar la información de su pase.

Ante ello, el personal encargado del control de ingreso a la zona arqueológica también está facultado para emplear esta función en sus labores diarias. De este modo, los trabajadores pueden verificar los datos en tiempo real y guiar a los viajeros en la recuperación o descarga de sus documentos antes de continuar con el trámite de entrada al recinto.

Mincul fija aforo de hasta 5,600 visitantes por día

Por otro lado, el Ministerio de Cultura oficializó las reglas de visita y límites de acceso para el Santuario de Machu Picchu con el fin de mejorar la reactivación turística y la conservación del patrimonio.

En la temporada regular, la capacidad tendrá un tope de 4,500 visitantes diarios, mientras que en la temporada alta el número subirá hasta los 5,600 visitantes por día durante cuatro periodos: el 1 de enero, Semana Santa, del 19 de junio al 2 de noviembre, y el 30 y 31 de diciembre.

Asimismo, a través de la Resolución Ministerial N° 000407-2026-MC, la entidad aprobó cambios en el reglamento de uso sostenible que serán desde el 1 de enero de 2027. Entre las disposiciones figura la suma de la Ruta 3-C (Gran Caverna) en el Circuito 3 para las fechas de mayor demanda.

Por último, las autoridades adelantaron el horario límite de entrada hasta las 10:00 a.m. aplicable a todas las rutas alternas, disponiendo además que la salida máxima de las cimas sea exactamente al mediodía.