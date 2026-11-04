Ministro de Trabajo destaca recuperación presidencial durante los primeros 100 días de Keiko Fujimori

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, destacó la recomposición de la institución presidencial al evaluar los 100 primeros días del Gobierno de Keiko Fujimori. Además defendió los indicadores laborales, se refirió a las críticas parlamentarias y resaltó el inicio de las obras de la Torre Trecca.

Sheput destaca la recuperación de la institución presidencial

En entrevista con Canal N, el titular de Trabajo sostuvo que la Jefatura del Estado recuperó presencia luego de varios años de cambios presidenciales. Asimismo, recordó que el país tuvo mandatarios en cinco años y señaló que dicha situación no fue favorable para la estabilidad institucional.

"Es un hecho indiscutible que la Jefatura de Estado, la institución presidencial, se haya recompuesto con la presidenta del Perú Keiko Fujimori. Eso no se veía en los últimos años. Se veía indiferencia, se veía negación. Se veía un irrespeto hacia la figura presidencial. Cuatro presidentes en cinco años no es algo de lo cual tengamos que alegrarnos", sostuvo.

Sheput afirmó que la actual administración cuenta con una mandataria que recorre distintas regiones y un gabinete que participa públicamente en su gestión. Además, consideró que esta presencia representa uno de los principales logros alcanzados en los 100 primeros días.

#EnVivo | Juan Sheput, ministro de Trabajo, sobre los cuestionamientos a la gestión presidencial: Los cuestionamientos son más que cuestionamientos, son consignas políticas.



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El ministro también cuestionó los señalamientos de algunos sectores del Parlamento hacia los resultados del Ejecutivo. Afirmó que las críticas responden a "consignas políticas" y sostuvo que no encuentra propuestas alternativas concretas ante las medidas planteadas por el Gobierno en materia de seguridad.

Empleo, informalidad y obras de EsSalud

En materia laboral, Sheput indicó que los niveles de empleo muestran una evolución favorable y que el desempleo y la informalidad registran una reducción. Sin embargo, reconoció que cerca del 70 % de los trabajadores peruanos continúa en condiciones de informalidad laboral.

Sobre Lima Metropolitana, el ministro señaló que la tasa de desempleo se ubica en 4,4 %, porcentaje que calificó como el más bajo de los últimos 20 años. Para sustentar esa cifra, mencionó información del Banco Central de Reserva y del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Otro de los puntos destacados por el titular del MTPE fue el inicio de las obras de la Torre Trecca, proyecto de EsSalud en Lima. El ministro indicó que el establecimiento permitirá atender hasta dos millones de consultas al año cuando entre finalmente en funcionamiento.

Los primeros 100 días del Gobierno de Keiko Fujimori estuvieron marcados, según el balance de Juan Sheput, por la recuperación de la institución presidencial, los indicadores de empleo y el inicio de la Torre Trecca. El ministro también defendió la gestión frente a los cuestionamientos parlamentarios.