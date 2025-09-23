Ignacio Buse debutó con triunfo en Challenger de Lisboa: Tenista peruano avanzó a octavos en Portugal

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Nueve días después del triunfo que le dio el pase a Perú a los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026, Ignacio Buse volvió a la actividad. El tenista peruano superó con facilidad por 6-3 y 6-0 al luso Francisco Rocha por la ronda de 32 del Challenger de Lisboa, en Portugal, clasificando por tercer torneo consecutivo a la ronda de octavos de final.

Buse mantiene el buen momento

La primera raqueta nacional que es actualmente 116° del ranking ATP, ha optado por seguir en el circuito Challenger, donde en los últimos meses ha cosechado buenos resultados. Su rival, 766° de la clasificación, no tuvo muchos argumentos para hacerle frente al cuarto preclasificado del cuadro principal.

El superar la 'qualy' no le bastó a Rocha para ser un desafío para 'el colorado', que en el sexto juego del primer set consiguió el primer break a su favor en el partido. Sin ceder alguno, se llevó la primera manga en 48 minutos.

🎾CHALLENGER 100 🇵🇹LISBOA 🟤 (23/SET): 🇵🇪IGNACIO BUSE 3️⃣ 🇵🇹PORTUGAL 0️⃣. 🇵🇪NACHO MANTIENE LA RACHA TRIUNFAL Y SUPERA CON ÉXITO EL DEBUT



👤R32

✅(4)🇵🇪I. Buse (Nº116) a (Q)🇵🇹F. Rocha (Nº766): 6-3 6-0



📊 W-L de 🇵🇪Nacho en R32 Challengers: 8-9 (47%)



📈Live Ranking: Nº112🔺4



🔜25/9... https://t.co/gcHXPFKSEi pic.twitter.com/nvLJiVyDZp — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) September 23, 2025

Para el segundo periodo, Buse rompió el saque del portugués en tres oportunidades, iniciando en el primer juego de saque de su rival. A pesar de que el luso contó con tres ocasiones para quebrar, el tenista peruano se mostró sólido y salvó cada una de ellas. Resolvió el duelo con un 'rosco' en menos de hora y media.

Este triunfo constituye el tercero que obtiene de forma consecutiva ante rivales de esta nacionalidad. Por la Copa Davis venció en su primer duelo a Jaime Faria y selló la clasificación peruana con la remontada sobre Nuno Borges, principal representante del equipo europeo.

Siguiente rival de Buse

En los octavos de final del Challenger de Sevilla, 'Nacho' se medirá ante el brasileño Thiago Monteiro de 31 años y 177 del escalafón mundial. Se enfrentaron en la semifinal del Challenger de Santiago de Chile en marzo pasado, con triunfo para el natural de Ceará por 7-5 y 7-6, quien terminó perdiendo la final ante el colombiano Diego Galán.

Al peruano le complicó en aquel partido el perfil izquierdo que tiene Monteiro. El jugador nacional no ha tenido muchos partidos ante rivales con el perfil cambiado y eso puede afectar su estilo de juego.

En consecuencia, Ignacio Buse arrancó con buen pie su andar en el Challenger de Lisboa, en Portugal, al jugador local Francisco Rocha en sets corridos. En los octavos de final, el tenista peruano se medirá ante un rival que ya lo superó en esta temporada.