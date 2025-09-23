Mundial 2030: Presidente de Conmebol preanunció modificaciones importantes para el certamen

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2030 se disputará en seis países, algo inédito, superando los tres que será para la edición del 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Por tal motivo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, preanunció una serie de modificaciones que serán expuestas en el consejo de la FIFA la próxima semana.

Aumento de equipos

Para la cita mundialista del próximo año, el torneo contaría con 48 equipos, un aumento considerable con respecto a los 32 que clasificaban hasta Qatar 2022. La propuesta del ente sudamericano es que se aumenten a 64 selecciones y que Argentina, Paraguay y Uruguay alberguen el desarrollo de tres grupos cada uno.

Alejandro Domínguez se encuentra en Nueva York, donde se reunió con Miguel Ángel Moratinos, el alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, y su equipo. Esto con el objetivo de desarrollar estrategias de paz relacionadas con el fútbol. Además hizo el anuncio sobre novedades para el Mundial 2030.

"Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca porque dentro de pocos vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo. Los quiero mucho", manifestó el titular de la Conmebol en redes sociales.

¡El Fútbol no tiene fronteras! Desde Nueva York trabajando en nuevas iniciativas para el fútbol sudamericano. ¡Se vienen grandes noticias que nos van a inspirar aún más a Creer en Grande! 😉 pic.twitter.com/t92tighWXa — Alejandro Domínguez (@agdws) September 22, 2025

El anuncio lo hizo en la previa de una cumbre que sostendrá en los Estados Unidos, en la que también participará Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA). La oficialización del aumento se haría sin esperar al congreso de la FIFA, que se realizará el próximo año en Vancouver, Canadá.

Tres grupos en Sudamérica

Por el aumento de equipos participantes, la fase de grupos pasaría de tener 12 a 16. Tres de estos serían distribuidos en Argentina, Paraguay y Uruguay, albergando seis partidos cada uno. Con esto, dos representantes volverán a ser los que pasen a la ronda eliminatoria y no uno, como será para el 2026.

A partir de este punto, se jugaría una ronda de dieciseisavos de final con los 32 que superaron la primera ronda, hasta los dos que disputen la final. El escenario para este encuentro no está confirmado, pero los nominados son el Santiago Bernabéu de Madrid, Camp Nou de Barcelona y el Grand Stade de Casa Blanca, en Marruecos.

Con esto, el Mundial del 2030 tendría un número superior de participantes para su edición del centenario. La Conmebol alista una propuesta que incluye 64 equipos y el desarrollo de tres grupos en Argentina, Paraguay y Uruguay respectivamente.