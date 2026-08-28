Ignacio Buse a la final del ATP 250: Peruano hace historia y acaricia la gloria en Winston Salem

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenis peruano celebra un logro sin precedentes. Ignacio Buse, número 36 del ranking mundial, se clasificó a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer al francés Benjamin Bonzi por 6-2, 4-6 y 6-1.

El triunfo, conseguido en más de dos horas de juego, marca la primera vez que el peruano alcanza una final en superficie dura, consolidando su crecimiento en el circuito internacional y proyectando al Perú hacia lo más alto del tenis mundial.

El partido

El encuentro fue vibrante desde el inicio. Buse arrancó con autoridad en el primer set, quebrando en dos oportunidades y cerrando 6-2 con un tenis sólido y agresivo. En el segundo parcial, Bonzi reaccionó y remontó un 2-4 para imponerse 6-4, aprovechando errores puntuales del peruano.

Sin embargo, en el tercer set, Buse recuperó la iniciativa, quebró temprano y dominó con claridad hasta cerrar 6-1, mostrando temple y capacidad de recomposición en los momentos decisivos.

El camino en Winston-Salem

La clasificación a la final es el resultado de un recorrido exigente. Buse debutó con triunfo sobre el australiano Adam Walton, cobrando revancha de Cincinnati. En octavos superó al alemán Daniel Altmaier, y en cuartos logró una victoria histórica frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, rompiendo una racha adversa en sus enfrentamientos previos.

La semifinal de hoy ante el francés Bonzi fue la confirmación de su madurez competitiva y de su capacidad para imponerse en partidos de alta presión, lo que hoy lo llevan al borde del sueño triunfal.

¡𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗕𝘂𝘀𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹! 🇵🇪🎾



¡'Nacho' lo volvió a hacer! El integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, Ignacio Buse, hizo historia al vencer al francés Benjamin Bonzi y avanzar a la final del ATP 250 de Winston-Salem.



Es su segunda... pic.twitter.com/FwRWwBz6en — ipdperu (@ipdperu) August 28, 2026

El último gran desafío

La final se disputará este sábado 29 de agosto en el Wake Forest University Tennis Complex, en Carolina del Norte. El rival de Buse se definirá en el duelo entre el australiano James Duckworth y el británico Arthur Fery, programado para este viernes. Fery parte como favorito por su mejor ubicación en el ranking, pero Duckworth llega con experiencia en torneos de esta categoría

El triunfo de Ignacio Buse en semifinales del Winston-Salem Open es más que un resultado deportivo: es un mensaje de resiliencia y proyección internacional. El peruano rompió la barrera de las semifinales en cemento, se impuso con autoridad ante Bonzi y se prepara para disputar una final que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Para el tenis peruano, su presencia en la definición reafirma que hay talento capaz de competir en la élite y llevar la bandera nacional a lo más alto. Aunque el título sería la coronación perfecta, el orgullo ya está asegurado: Buse ha puesto al Perú en el mapa del tenis mundial.