Cristiano Ronaldo no se detiene: marcó su gol 978 en el triunfo de Al Nassr sobre Al Taawon

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo sigue en la carrera para llegar a los mil goles. Este sábado 28 de agosto, el astro Portugués anotó el 2-1 de Al Nassr vs. Al Taawon por la Liga Saudí. En el minuto 50, 'El Comandante' desvió el fortísimo disparo de Simakan para que el balón ingrese a la portería rival sin contemplaciones.

El camino imparable de Cristiano Ronaldo hacia los mil goles oficiales

Con esta anotación, Ronaldo llega a la impresionante cifra de 978 goles en su carrera profesional, un registro que reafirma su vigencia y capacidad anotadora en el fútbol de máxima exigencia. El delantero luso sigue rompiendo marcas individuales en la Liga Profesional Saudí y consolidándose como el máximo artillero en la historia del fútbol mundial.

Cada partido disputado con la camiseta de Al Nassr se convierte en una nueva oportunidad para que el atacante incremente sus estadísticas oficiales y acorte la distancia hacia una cifra que parecía inalcanzable.

El atacante de 41 años apareció a los 50 minutos para hacerse presente en el marcador. Con este nuevo tanto, el portugués mantiene su marcha hacia una cifra histórica que se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la etapa final de su trayectoria profesional.

Ronaldo volvió a demostrar su vigencia pese a su edad y continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del conjunto de Riad. Su capacidad para encontrar espacios y definir frente al arco le permite seguir aumentando una estadística que parece no tener techo.

🇵🇹😮‍💨 978 GOLES PARA CRISTIANO RONALDO.



⌛A 22 de los 1000.pic.twitter.com/VlWV0lxePq — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) August 28, 2026

Un registro histórico construido en la élite mundial

El portugués ha construido su registro goleador a lo largo de una carrera que incluye sus etapas en Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de sus anotaciones con la selección de Portugal.

Con 978 goles, Cristiano Ronaldo se encuentra cada vez más cerca de la barrera de los 1.000 tantos. El delantero mantiene así vivo uno de los desafíos individuales más llamativos de su carrera, mientras continúa compitiendo al máximo nivel con el cuadro saudí.

La constancia del capitán no solo consolida a su club en los primeros lugares del campeonato, sino que también reafirma su condición de referente absoluto del fútbol internacional. Cada actuación del delantero genera gran expectativa entre los aficionados que siguen paso a paso su camino hacia el récord milenario.

En ese sentido, Cristiano Ronaldo demuestra que su ambición goleadora se mantiene intacta, sumando minutos y anotaciones decisivas para acercarse cada vez más a una marca que lo inmortalizará en la historia del deporte mundial.