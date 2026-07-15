Jude Bellingham golpea en la cabeza a Valentín Barco tras la eliminación de Inglaterra del Mundial 2026

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jude Bellingham quedó envuelto en una fuerte polémica tras protagonizar un incidente al finalizar la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El mediocampista inglés perdió el control luego de la eliminación de su selección y golpeó en la cabeza al argentino Valentín Barco, desatando una ola de reacciones dentro y fuera de la cancha.

Bellingham versus Barco

Las imágenes captadas por la transmisión oficial muestran que el episodio ocurrió apenas terminó el encuentro. Mientras los jugadores argentinos celebraban la clasificación a la gran final tras imponerse por 2-1 , Bellingham se acercó a Barco y le propinó un manotazo en la nuca . La acción fue registrada con claridad por las cámaras y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida tras el partido, el origen del enfrentamiento habría estado en una presunta provocación del lateral argentino. Minutos después del pitazo final, Barco se acercó a festejar frente a los futbolistas ingleses e incluso habría realizado algunos gestos dirigidos a Bellingham, lo que terminó por elevar la tensión en un equipo golpeado por la derrota.

Sin embargo, la reacción del volante inglés terminó acaparando toda la atención. Su agresión fue ampliamente cuestionada por aficionados y analistas deportivos, quienes consideran que el futbolista dejó una imagen negativa en uno de los partidos más importantes del campeonato. El incidente eclipsó, en parte, la remontada argentina y su clasificación a la definición por el título.

BELLINGHAM SE ENOJÓ Y LE PEGÓ AL COLO BARCO, PERO ARGENTINA FESTEJÓ EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL.



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Por ahora, falta conocer la versión de Jude Bellingham y la explicación oficial sobre lo sucedido entre ambos jugadores. Asimismo, la FIFA podría revisar las imágenes para determinar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria al mediocampista inglés, cuyo comportamiento quedó bajo la lupa tras un episodio que continúa generando debate en el mundo del fútbol.

Messi tras derrotar a Argentina

"La Pulga" destacó el esfuerzo del equipo, la unión del grupo y el gran momento que atraviesa la Albiceleste. Además, resaltó el camino recorrido durante todo el torneo y aseguró que, por lo demostrado dentro del campo, son los mejores sin ninguna discusión.

"Es una locura lo que consiguió este grupo, otra final, venimos ser campeones del mundo, somos los mejores del mundo en estos cuatro años, duela a quien le duela y digan lo que digan. Esto demuestra que lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada", agregó

Es así que, el incidente protagonizado por Jude Bellingham continúa generando repercusión por producirse al término de un partido decisivo del Mundial 2026. Mientras se esperan las explicaciones de los involucrados y una eventual evaluación de la FIFA, la agresión ha eclipsado parte de la histórica clasificación de Argentina a la gran final del torneo.