Alerta en la selección de España: Lamine Yamal apareció con un vendaje de cara a la final del Mundial ante Argentina

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de España ha logrado clasificar a una final de la Copa del Mundo tras 16 años desde aquel triunfo ante Holanda en Sudáfrica 2010 en el que se consagró con el título. Por ese motivo, el plantel dirigido por Luis De la Fuente sueña con repetir tal gesta , aunque por estas horas también se siente cierta preocupación, no solo porque del otro lado estará la Selección Argentina, vigente campeona, sino por el estado físico de su máxima estrella: Lamine Yamal.

Alerta en la selección de España: ¿Qué sucedió con Lamine Yamal?

El cuadro español se viene preparando para lo que será su duelo ante la Albiceleste este domingo desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en Nueva Jersey. Los futbolistas entrenaron este jueves en Melanie Lane Training Grounds. Entre ellos el joven futbolista de 19 años que entrenó al margen del grupo pues acabó tocado en las semifinales ante Francia.

Resulta que la 'joya' del Barcelona no terminó el encuentro con una sonrisa completa a causa de una molestia en el muslo de su pierna izquierda. Ya de vuelta en el hotel, los fisioterapeutas de la Roja comenzaron a trabajar en la zona sobrecargada y le llevaron tranquilidad al DT.

No obstante, a solo tres días de la final de la competición de la justa mundialista contra el combinado que capitanea Lionel Messi, el crack azulgrana no participó de la práctica en Nueva Jersey. Las cámaras del diario AS lo captaron sentado a un costado del campo de entrenamiento con un vendaje en el muslo.

Si bien fue visto portando zapatillas, solo llevó a cabo tareas de rehabilitación sobre una colchoneta y con un rolo de gomaespuma, el cual es usado para losm automasajes y la liberación miofascial.

Lamine Yamal entrenó diferenciado en España

Otro jugador español que trabajo diferenciado: Pedro Porro

Junto a Lamine Yamal a su lado también con tareas diferenciadas se le vio a Pedro Porro, el MVP de la semifinal con el equipo francés y autor del 2-0 definitivo tras una gran jugada con Dani Olmo.

El lateral derecho pagó caro el esfuerzo sobrehumano que hizo para marcar de cerca a Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise. Además, se proyectó incansablemente y ahora se recupera de a poco de una fatiga muscular.

Como vemos, se encendieron las alarmas en la selección española debido a que este jueves durante el entrenamiento del cuadro dirigido por Luis De la Fuente se observó al joven futbolista de 19 años con un vendaje en el muslo lo que ha rebotado en diversos medios como un aspecto a tomar en consideración sobre todo por la proximidad de la gran final entre el combinado europeo y Argentina.