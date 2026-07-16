Lionel Messi y el récord de Cafú que podría igualar tras clasificar a la final del Mundial 2026 con Argentina

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Argentina logró su objetivo tras lograr una victoria ante Inglaterra en el epílogo del encuentro disputado en el estadio Atlanta por las semifinales del Mundial 2026. Ante esta hazaña, Lionel Messi puede hacer historia y podría arrebatarle un récord a Cafú.

Lionel Messi se cita con la historia tras clasificar a la final del Mundial 2026

La vigente campeona del mundo ha sellado su pase a la final del Mundial tras tumbar a su rival inglés en semifinales. Y, de paso, ha metido a su capitán en un grupo tan exclusivo que solo tiene un socio.

Con su presencia en el partido por el título de la máxima fiesta del fútbol, el actual jugador del Inter de Miami disputará la tercera final de una Copa del Mundo, igualando la gesta de Cafú, el mítico lateral brasileño que lo logró entre 1994 y 2002.

Recordemos que la primera final del astro argentino fue en la Copa del Mundo Brasil 2014, una herida que aún escuece debido a que aquel 1-0 de Alemania en la prórroga dejó al '10' con la mirada perdida y a todo un país desconsolado

Ocho años después, en la justa mundialista de Qatar 2022, el fútbol saldó la deuda con una final épica ante Francia que se decidió en los penales. Ahora, en 2026, el astro del fútbol se planta en su tercera final con opciones de revalidar la corona y sumar su séptimo partido en una cita mundialista, tras haber disputado ya seis Copas del Mundo, cifra que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

Otras figuras que buscaron lograr este récord

Hay que mencionar que otras figuras del balompié mundial han estado en tres finales mundialistas, sin embargo, no las han jugado todas. Pelé, Ronaldo Nazario, Lothar Matthäus o Pier Littbarski figuran en la lista de convocados para tres partidos por el título.

En el caso de Cafú, en cambio, él disputó minutos en las finales de 1994 (entró por la lesión de Jorginho), 1998 (titular) y 2002 (capitán). Y Lionel Messi fue titular en 2014 y 2022 y se avizora a ser titular indiscutible el próximo domingo, 19 de julio.

Pero el dato es incontestable, gane o pierda, el rosarino de 39 años se convertirá en el segundo jugador de la historia en pisar el césped en tres finales distintas de la Copa del Mundo.

Como vemos, luego de que la selección de Argentina derrote 2-1 y clasifique a la final del Mundial 2026, Lionel Messi podría continuar haciendo historia debido a que igualaría un récord que solo ostenta el mítico lateral brasileño Cafú.