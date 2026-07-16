Vicepresidenta de Argentina respalda a jugadores que portaron pancarta de las Malvinas: "Las llevamos en el corazón"

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del triunfo de la selección Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la gran final del Mundial 2026, jugadores de la Albiceleste exhibieron un par de pancartas alusivas a la Guerra de las Malvinas generando una repercusión en el planeta.

La imagen se volvió viral de forma inmediata reviviendo la histórica rivalidad entre ambos países. Sin embargo, este acto desencadenaría una sanción debido a que la FIFA había prohibido el ingreso de banderas o mensajes políticos relacionados con el conflicto por las Islas Malvinas durante el encuentro.

Vicepresidenta de Argentina respalda a jugadores

Aunque en la previa del encuentro ante el combinado inglés, Lionel Scaloni, entrenador del cuadro sudamericano, hizo esfuerzos para desvincular el duelo futbolístico de la política, algunos de los integrantes del plantel de Argentina celebraron la victoria ante Inglaterra exhibiendo una pancarta con el lema: "Las Malvinas son argentinas", una carga simbólica que marcó el cotejo.

Debido a que fue considerado un compromiso de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchas de las selecciones, autoridades de seguridad de Estados Unidos y de la FIFA determinaron que se prohíba que los aficionados ingresen al estadio Atlanta con banderas o insignias de carácter político, entre las que figuraban aquellas alusivas a las islas.

Resulta que, tras el pitazo final del partido fue Giovanni Lo Celso quien introdujo y exhibió la bandera con la silueta del archipiélago en el campo de juego. Posteriormente, figuras como defendieron públicamente esta acción. Por ejemplo, Leandro Paredes aseveró de forma tajante que las Islas Malvinas "serán siempre argentinas".

Además, Lautaro Martínez, autor del segundo gol de Argentina, admitió la carga emocional que tuvo el duelo ante Inglaterra. "Para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial", sostuvo.

Inclusive en redes sociales, la vicepresidenta argentina, Victoria Villaruel, respaldó firmemente a la plantilla expresando: "Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", expuso.

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

¿Qué dice la FIFA y cuáles serían las posibles sanciones?

La FIFA había incluido la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de la lista de símbolos políticos prohibidos para este partido. El respaldo reglamentario se encuentra en el artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB que establece que el equipamiento de los jugadores no debe contener "lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales".

Además, la normativa aclara que cualquier infracción podrá ser sancionada por el organizador de la competición, la federación nacional o la propia FIFA. Aunque el reglamento no especifica cuál sería la pena en este tipo de casos es habitual que se aplique una multa económica a la federación, en esta vez a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y no una sanción deportiva para el equipo.

En conclusión tras finalizar el partido por semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterr, jugadores de la 'Albiceleste' portaron una pancarta alusiva a las Malvinas hecho por el que la selección estaría en riesgo de sanción por la FIFA.