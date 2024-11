Jairo Concha confiesa maltrato en Alianza Lima y cuenta por qué llegó a insultar a Bruno Marioni

Jairo Concha dejó atrás una etapa complicada en Alianza Lima y se coronó campeón con Universitario de Deportes en el año de su centenario. En una reciente entrevista, el futbolista confesó haber sido maltratado en su exequipo y explicó los motivos detrás de su polémico insulto a Bruno Marioni, exdirector deportivo blanquiazul.

El traspaso de Jairo Concha de Alianza Lima a Universitario fue uno de los movimientos más comentados en el mercado de fichajes a comienzos de 2024.

Su decisión de vestir la camiseta de Universitario en su temporada de centenario levantó revuelo, pero resultó ser un acierto para su carrera.

Aunque no fue titular indiscutible en el esquema de Fabián Bustos, el futbolista de 25 años contribuyó de manera importante al juego del equipo.

Jairo Concha acumuló 7 asistencias y un gol a lo largo del torneo, consolidándose como pieza clave en el plantel que obtuvo el bicampeonato de la Liga 1.

El futbolista celebró la victoria con el fervor que caracteriza a los jugadores cremas, cumpliendo el sueño de levantar la copa con el equipo al que siempre admiró.

Su desempeño fue reconocido por la hinchada y demostró que su cambio de vereda fue una apuesta acertada, dejándose ver a plenitud en el año más significativo para Universitario.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube 'Palabra de hincha', Jairo Concha reveló aspectos desconocidos de su salida de Alianza Lima.

Jairo Concha aclaró que, aunque sigue teniendo un gran respeto por el club donde jugó durante tres años y mantiene una buena relación con sus excompañeros, su molestia fue con la gente que actualmente maneja el club.

"En realidad, yo no dije que en el otro lado no son profesionales. Intenté engrandecer a mis compañeros, más no matar a nadie", expresó.