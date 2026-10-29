Pablo Guede pecheó a Hernán Barcos tras la agónica victoria de Sporting Cristal 3-2 a Alianza Lima

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pablo Guede y Hernán Barcos se encuentran en el ojo de la tormenta luego de que protaginizarán una fuerte trifulca tras la victoria agónica de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianz Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

De acuerdo a un video publicado por la página deportiva Pase Filtrado se obvserva al entrenador argentino del cuadro blanquiazul avanzar inmediatamente por los vesturarios del estadio Alberto Gallardo y lo pechea al experimentado delantero del club rimense.

Pablo Guede PECHEÓ a Hernán Barcos camino a los vestuarios, tras la victoria agónica de Sporting Cristal ante Alianza Lima... 🚨😳 https://t.co/2DU6hq1w6d — Pase Filtrado (@pasefiltradope) October 29, 2026

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