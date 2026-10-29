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Fuerte trifulca

Pablo Guede pecheó a Hernán Barcos tras la agónica victoria de Sporting Cristal 3-2 a Alianza Lima

Tras la victoria de Sporting Cristal por 3-2 a Alianza Lima, el entrenador del cuadro blanquiazul, Pablo Guede, pecheó al delantero del club rimense, Hernán Barcos, camino a los vestuarios del estadio Alberto Gallardo.

Pablo Guede pecheó a Hernán Barcos tras victoria de Cristal 3-2 a Alianza Lima
Pablo Guede pecheó a Hernán Barcos tras victoria de Cristal 3 2 a Alianza Lima (Composición Exitosa)

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/10/2026

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Pablo Guede y Hernán Barcos se encuentran en el ojo de la tormenta luego de que protaginizarán una fuerte trifulca tras la victoria agónica de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianz Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

De acuerdo a un video publicado por la página deportiva Pase Filtrado se obvserva al entrenador argentino del cuadro blanquiazul avanzar inmediatamente por los vesturarios del estadio Alberto Gallardo y lo pechea al experimentado delantero del club rimense.

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