Selección peruana femenina se enfrentará a Alemania en partido histórico: fecha y dónde ver el duelo

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana femenina sostendrá un partido amistoso frente a su similar de Alemania. Este encuentro será histórico para la Blanquirroja debido a que será la primera vez que se midan ante una escuadra europea. A continuación conoce la fecha y dónde ver el duelo.

Perú y Alemania se enfrentarán en amistoso histórico

El enfrentamiento ante el cuadro teutón fue anunciado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de sus canales oficiales este jueves, 29 de octubre. Esta decisión de enfrentar rivales que forman parte de la élite forman parte de la apuesta por el crecimiento y la competitividad de la disciplina en el país.

De acuerdo a lo informado, Perú y Alemania se verán las caras en la próxima fecha FIFA precisamente el 4 de diciembre desde las 4:00 p.m. en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil . Cabe señalar que aún no se ha confirmado el escenario en que ambos equipos sostendrá este enfrentamiento.

¡𝗣𝗘𝗥𝗨 𝗦𝗘 𝗠𝗜𝗗𝗘 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟! 🇩🇪🔥 #LaBicolor Femenina 🇵🇪 , por primera vez, enfrentará a 𝗔𝗟𝗘𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔 🇩🇪 , una de las grandes potencias del fútbol femenino mundial. ¡Un duelo histórico! #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/7H70Oce743 — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 29, 2026

Este cotejo será una visagra en la historia de la selección peruana femenina debido a que nunca antes se había enfrentado a un combinado de Europa . Por lo tanto representará un acontecimiento importante para el conjunto nacional que se mantiene trabajando y busca sumar nuevas experiencias ante rivales de envergadura que exija un mayor esfuerzo en el gramado.

Cabe señalar que, los aficionados e hinchas de la Bicolor tendrán la oportunidad de disfrutar de este encuentro entre peruanas y alemanas a través de la señal de Bicolor+Premium, un servicio que tiene el costo de S/6.99 mensuales.

Entrenador de la selección peruana opina sobre el partido

Tras anunciarse oficialmente el amistoso entre Perú y Alemania, el entrenador del combinado patrio, Antonio Spinelli, compartió su opinión sobre este enfrentamiento en diálogo con Bicolor+. Allí resaltó la relevancia de enfrentar al cuadro teutón.

"Para nosotros es un orgullo y algo histórico. No hemos jugado nunca ante selecciones europeas ni ante campeonas del mundo. Alemania es campeona del mundo, fue semifinalista de la última Eurocopa, ganó tres Eurocopas, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos y también ganó los Juegos Olímpicos", señaló.

Un partido histórico será el que sostendrá la selección peruana femenina ante su similar de Alemania, tal y como lo anunció la Federación Peruana de Fútbol. El encuentro será el primero en la historia de la Blanquirroja frente a un combinado de Europa. El cotejo se disputará el próximo 4 de diciembre desde las 4:00 p.m. en la ciudad de Río de Janeiro.