Agustín Lozano anuncia reformas estructurales para la temporada 2027 en la Liga 1

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, presentó un plan de reformas para el campeonato de primera división denominado Liga 1, cuyas disposiciones comenzarán a regir desde la temporada 2027.

Agustín Lozano detalla las futuras exigencias

La nueva reglamentación estipula normas de participación obligatoria para deportistas juveniles en la máxima categoría del fútbol peruano. A partir del 2027, las instituciones deberán mantener en cancha a un futbolista de la categoría Sub-23 (nacidos en el año 2004 o posterior ) durante el desarrollo de los partidos.

"A partir del 2027 la Liga 1 tiene la obligación de contar con un jugador sub 23 en campo. Adicionalmente, la participación del sub 20 se contará 2200 minutos partidos en 1100 minutos de la apertura y 1100 minutos en el clausura", detalló Agustín Lozano.

El esquema para la categoría Sub-20 exigirá 2200 minutos acumulados en el año 2027 (repartidos equitativamente entre el Torneo Apertura y el Torneo Clausura) y ascenderá a 2500 minutos en el 2028. Para la temporada 2029, la norma incluirá el requisito de que una fracción de dichos minutos corresponda a futbolistas formados en las canteras del propio club.

Las bases del campeonato contemplarán además ajustes en el calendario oficial para priorizar los microciclos y partidos de la selección peruana. A solicitud del comando técnico nacional, el torneo local suspenderá su desarrollo días antes del inicio de cada Fecha FIFA para facilitar la preparación del plantel patrio.

Criterios para la distribución de ingresos por derechos audiovisuales e infraestructura

El proyecto institucional contempla una reestructuración en el reparto de los recursos financieros provenientes de los derechos de transmisión televisiva de la Liga 1. La asignación presupuestal para los clubes miembros dependerá de la evaluación técnica de rubros específicos como el desarrollo de divisiones menores, la calidad de la infraestructura deportiva, los resultados en la tabla de posiciones, el cumplimiento de los reglamentos de licencias y el alcance mediático.

Los fondos complementarios que perciban las entidades deportivas deberán ser reinvertidos obligatoriamente en proyectos de infraestructura, tecnología, capacitación profesional y centros de formación infantil previamente autorizados por la FPF.

Adicionalmente, el plan incluye la actualización de los sistemas de compensación económica para los clubes que destinen recursos a la formación de nuevos talentos. La FPF mantendrá la supervisión continua del proceso de implementación de las reformas en coordinación con los directivos de los equipos de primera y segunda división.

En ese sentido, Agustín Lozano ratificó que las modificaciones reglamentarias y económicas buscan transformar la estructura del fútbol profesional peruano de cara al ciclo deportivo que iniciará en 2027.